Castel San Pietro (Bo). Proseguono gli appuntamenti della IV edizione di ERF@CASSEROMUSICA – martedì 22 febbraio alle 21 – con il Duo Alma, composto dalla castellana Rita Mascagna al violino e dalla milanese Livia Rotondi al violoncello, che si esibirà in un originale concerto dal titolo “8 Corde e la virtuosità”, dalla musica classica alla musica moderna al teatro Cassero.

Un viaggio musicale di altissima qualità che vedrà le due musiciste di caratura internazionale alle prese con un repertorio dedicato a violino e violoncello, i due strumenti principe tra gli archi, quelli più conosciuti e usati dai compositori, sia come solisti che con orchestra, sia in ensemble da camera sia in duo, come in questo caso.

Il concerto si apre con le clavicembalistiche Invenzioni a due voci di Bach trascritte qui per i due strumenti, a cui segue un pezzo del contemporaneo e conterraneo Händel, con la trascrizione della Passacaglia dalla suite in sol minore. I due autori del barocco tedesco saranno in compagnia del virtuosismo di Paganini e delle geometrie sonore del novecento di Moritzevich Glière, autore russo sovietico dal cognome di origine belga, tutti e due con brani originali per violino e violoncello.

Il programma termina con un brano dove il duo violino e violoncello raggiunge forse la massima espressività, la sonata di Ravel, scritta fra il 1920 e il 1922 e dedicata a Claude Debussy, che era morto nel 1918, divisa in quattro tempi che si sviluppano nei classici 1.allegro 2.Très vif 3.Lent 4.Vif, avec entrain.