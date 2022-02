La scuola di pallavolo Diffusione Sport Imola è ripartita con le gare ufficiali disputando quattro incontri nell’ultimo weekend. Le squadre under 18 e under 16 hanno giocato in 3^ divisione riportando due sconfitte che con un po’ di fortuna e attenzione potevano avere epilogo migliore. In particolare la under 18 di Marco Cossù ha dilapidato il vantaggio di 2 set e si è fatta rimontare dalle avversarie del Volley Pianura in grado di completare l’opera al 5°set vinto per 16-14.

Le ragazzine del Trofeo Cavicchi hanno invece portato a casa una vittoria (team Drinnk delle nate nel 2010) contro Molinella e un pareggio per 2-2 (team Agriflor delle nate nel 2011) con Calderara. Le ragazzine del team Agriflor grazie a questo risultato riescono comunque a mantenere la testa della classifica del proprio girone.

Domenica 27 febbraio alla palestra Cavina con inizio alle 10 è in programma la tradizionale festa di minivolley S3 in maschera dedicata alle bambine e bambini dei corsi di avviamento. Anche se non ci saranno i personaggi della Marvel o la mascotte di Diffusione Sport Winner che hanno arricchito e resa affascinante la manifestazione nelle passate edizioni, siamo sicuri che il divertimento per le giovanissime pallavoliste non mancherà. Hanno dato la loro adesione anche diverse società limitrofe e si sta valutando anche l’idea di concedere l’accesso al pubblico nei limiti della capienza imposti dai protocollo sanitario.

Per info 3397005081 – info@diffusionesport.it