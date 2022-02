Imola. Un concerto per i 10 anni a Imola del pianista Jorge Juarez si terrà venerdì 25 febbraio, ore 21, al centro giovanile Ca’ Vaina (viale Saffi 50/B) a Imola.

“Questo concerto sarà diverso da quelli che ho tenuto nel passato, sarà uno spettacolo con tante sorprese, ma posso dirvi che è il concerto nel quale mi ci ritrovo di più, non vedo l’ora di vedervi al centro giovanile Cà Vaina”, ha anticipato Juarez.

Per informazioni: cavaina@comune.imola.bo.it

La scheda

Jorge è un giovane pianista messicano residente a Imola. Considerato fra i migliori pianisti messicani della sua generazione, è vincitore del Premio Statale della gioventù in Messico per la carriera musicale. Inoltre è vincitore una di vari concorsi internazionali fra cui il Concorso internazionale di Roma. Nel 2018 ha vinto la Borsa di Studio Rotary a Cesena per i migliori diplomati del Conservatorio.

Ha suonato in Canada, Colombia, Italia, Spagna, Giappone e Messico in festival come: Piano City Milano, Festival Annuale delle Arti “Otoño Cultural” dello Yucatan, la “Notte Bianca” a Merida, ed è stato invitato per aprire la sesta edizione del Festival internazionale di Musica da Camera dell’Università Nazionale della Colombia.

Insieme a Risa Iwai ha creato il “Duo Emilia” esibendosi a quattro mani in Spagna e Italia. Nel 2017 hanno realizzato una tournée di sette concerti in Messico a Città del Messico, Colima, e Yucatan.

In formazione di musica da camera ha suonato con il clarinettista Claudio Gemignani, il tenore Roberto Jachini Virgili e la mezzo soprano Lorena Zaccaria.

Si è diplomato presso l’Accademia pianistica internazionale di Imola, il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e il Conservatorio Nazionale del Messico.

Fra i suoi Maestri ci sono: Ingrid Fliter, Enrico Pace e Stefano Fiuzzi e Risa Iwai.

Ha seguito le masterclass di: Irene Veneziano, Alessandro Deljavan, Boris Petrushansky, Vovka Ashkenazy, Enrique Bátiz, Jorge F. Osorio, Mauricio Nader, Arturo Nieto e Ludovica Mosca.

Dal 2017 insegna pianoforte presso l’associazione Musicaper, le scuole San Giovanni Bosco di Imola, l’Associazione musicale dozzese e l’officina Sant’Ermanno.