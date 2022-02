Il Comitato Pace e Diritti del circondario organizza un presidio in centro a Imola, in piazza Caduti per la Libertà, sabato 26 febbraio alle 11, per unire la propria voce a quella di tutti coloro che chiedono di fermare il conflitto armato in Ucraina.

“Non possiamo assistere all’ennesima emergenza umanitaria – si legge in un comunicato -. La priorità deve essere la protezione dei civili, in particolare donne e bambini, che subiranno conseguenze devastanti, costretti a lasciare il proprio paese e vivere da profughi. L’Italia e l’Unione Europea devono essere parte attiva, prendere iniziative urgenti e significative per ottenere una de-escalation immediata del conflitto e raggiungere un accordo politico negoziato, nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte. E’ necessario attivare tutti i canali diplomatici per innescare un processo che culmini in una pace stabile nel lungo periodo. Chiediamo ora la pace in Ucraina, ma chiediamo anche un nuovo ordine mondiale, dove la diplomazia lavori per equilibri geopolitici duraturi, per la demilitarizzazione e la riduzione delle spese militari”.

Il Comitato Pace e Diritti del circondario costituito da realtà che credono nei valori della pace, invita tutte e tutti a partecipare al presidio di sabato 26 febbraio e continuerà ad impegnarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani sulla necessità di perseguire la non violenza e il rispetto dei diritti umani.