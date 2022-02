Castel San Pietro (Bo). Proseguono i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di Castello, in particolare per la posa di una nuova tubazione in sostituzione dell’attuale in via Gramsci, nel tratto compreso tra le vie Mazzini e Braglia per una lunghezza complessiva di circa 700 metri.

In funzione dell’avanzare del cantiere, da venerdì 25 febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nella zona di via Gramsci, concordate da Hera, Amministrazione comunale e Polizia locale. In particolare, è stata riaperta l’uscita di via Gramsci su via Repubblica nella direzione via Mazzini-via Repubblica.

Inoltre, da lunedì 28 febbraio via Gramsci sarà chiusa al traffico nella direzione che va da via della Repubblica verso la stazione ferroviaria. Per raggiungere quest’ultima, sarà necessario transitare da via Braglia.

L’opera sta procedendo come da cronoprogramma. Nella zona compresa tra via Mazzini e via della Repubblica sono già terminati tutti i lavori di posa della rete e allacci delle singole utenze. Al momento, la zona coinvolta dall’intervento è quella che da via Gramsci va alla stazione ferroviaria, dove è stata già posata una parte di rete e attualmente si sta lavorando alla posa della restante. Al termine, verranno anche in questa area rifatti gli allacci di tutte le utenze.

Complessivamente, l’opera incrementerà l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a beneficio della continuità del servizio. Il lavoro infatti è utile per risolvere in maniera strutturale i problemi derivanti da alcuni episodi di rotture che si sono verificati nel tempo. La nuova condotta ha un diametro maggiore della precedente e potrà quindi garantire una maggiore portata rispetto all’attuale. Il lavoro comprende anche il rifacimento degli allacciamenti di tutti gli utenti lungo i 700 metri.

L’intervento comporta un investimento di Hera pari a circa 180mila euro che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti.

Terminato l’intervento di Hera, l’Amministrazione comunale procederà con l’installazione del nuovo impianto di illuminazione. Lampioni a led più alti sostituiranno gli attuali a boccia, aumentando la visibilità sulla strada e sull’attigua pista ciclopedonale, e la sostenibilità ambientale ed economica. La circolazione sarà riaperta dopo la riasfaltatura del manto stradale.