Imola. Un’esplosione in pieno centro storico sentita da tanti cittadini. Alle 14.20, circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Emilia, per un’esplosione in un appartamento al secondo piano di un palazzo.

Due le squadre intervenute con l’autoscala in appoggio. I vigili del fuoco hanno messo in salvo un uomo e i circa una ventina di gatti, tutti meno due purtroppo, che erano con lui in casa, poi hanno affidato l’uomo alle cure del 118. La persona è stata poi trasportata in ospedale al Bufalini di Cesena con ustioni di primo grado. Sul posto anche le forze di polizia che ha sequestrato l’appartamento se l’Autorità giudiziaria vorrà fare delle verifiche. L’uomo di 64 anni era comunque cosciente e ha detto che stava pulendo dei fornelli con una sigaretta accesa. Operazione pericolosa, se c’è una perdita di gas.