Castel San Pietro (Bo). E’ ormai tutto pronto per il Carnevale che si terrà nel pomeriggio di domenica 27 nell’accogliente centro storico di Castello. C’è grande attesa per il ritorno di questa festa organizzata da Comune e Pro Loco, rivolta come sempre a bambini e famiglie castellane e non solo, che lo scorso anno non si è potuta tenere a causa della pandemia, mentre nel 2020 era stata proprio l’ultimo evento in presenza prima del lockdown.

Il divertimento è assicurato: ci saranno spettacolo di burattini, giostrine, gonfiabili, bancarelle, giochi per bambini e premi per le mascherine più belle. Sarà presente l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi.

“Finalmente torna in presenza il carnevale castellano, a due anni di distanza dall’ultima volta – sottolinea l’assessore Dondi -. Sarà un pomeriggio di divertimento per i bambini e le loro famiglie grazie all’impegno dell’ufficio Cultura, della Banda, di Pro Loco, dell’associazione Officine Duende e dei tanti esercenti del centro storico che hanno messo a disposizione buoni premio per le maschere e i travestimenti più riusciti e originali. Largo dunque alla fantasia, bambine e bambini: siamo pronti a fare festa insieme a voi”.

La festa prenderà il via alle 15 con l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Alle 16 in piazza XX Settembre ci sarà lo spettacolo di burattini “Farsette” a cura di Teatrino di carta, organizzato da Comune e Officine Duende. Le Farsette sono un insieme di piccoli spettacoli sempre nuovi e divertenti dove si avvicendano personaggi della tradizione, come Fagiolino, Brighella, Sganapino, Sandrone e tanti altri, e personaggi originali creati dal burattinaio.

Lo spettacolo è adatto a tutti i bambini. L’ingresso è gratuito ed è gradita la prenotazione. Per prenotazioni online www.prolococastelsanpietroterme.it oppure info@prolococastelsanpietroterme.it oppure tel. 051 6954135 – 051 6951379. Accesso all’area spettacolo con controllo green pass.

Gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione del Covid 19.

In caso di pioggia il programma potrà subire variazioni.

Info: Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Castel San Pietro Terme tel. 051 6954 112-159-150 – sito web www.cspietro.it e pagina Facebook https://www.facebook.com/cspietro/ del Comune di Castel San Pietro Terme.

Nella giornata di domenica 27, dalle 8 alle 20, si terrà anche un’edizione speciale dedicata al Carnevale del Castro Antiquarium, il mercato dell’antiquariato organizzato dall’Associazione turistica Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Per lasciare libere per il Carnevale le piazze XX Settembre e Acquaderni, le bancarelle saranno dislocate tutte nella parte bassa di via Matteotti, in piazza Galvani e piazza Martiri Partigiani.