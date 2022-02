Faenza. L’Unione della Romagna Faentina si dota della Carta dei Servizi alla Comunità, il documento recentemente editato e pubblicato in cui l’ente che raggruppa i sei comuni stila una sorta di “patto”, attraverso cui l’Unione mette a disposizione la lista delle opportunità erogate; in particolare, essa si ispira alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27.01.1994, che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

Per ogni Servizio del settore vengono riportati orari e numeri utili relativamente ai sei comuni dell’Unione faentina; tra le sezioni della Carta è presente la “Guida ai servizi”, documento in cui vengono riportate le tipologie di richieste che afferiscono al Servizio alla comunità. Tra queste figurano: Assistenza economica, Progetto assistenziale individualizzato (Pai), Accesso ai contributi economici, Tirocini lavorativi, Progetti di inclusione sociale, Servizi a domanda individuale come l’esenzione del ticket sanitario, l’Erogazione gratuita dei farmaci in Fascia C, l’Assegno di maternità, l’Assegno famiglie numerose, Bonus energia giusto per fare qualche esempio. Seguono poi approfondimenti del Settore, divisi nelle aree Minori e Famiglia, Anziani, Adulti e Disabili e Servizi di Piano e Casa.

(Annalaura Matatia)