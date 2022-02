Bologna. “Complimenti e buon lavoro a Paolo Cavini, nuovo presidente di Cna Emilia-Romagna. Siamo molto orgogliosi che un castellano ricopra questo ruolo fondamentale per il futuro della regione e delle sue imprese”, così il sindaco Fausto Tinti si complimenta con Paolo Cavini, il cui nome è stato votato all’unanimità nell’assemblea straordinaria dell’associazione di categoria tenuta a Bologna venerdì 25 febbraio.

“Vogliamo tornare a guardare al futuro con rinnovata fiducia – ha sottolineato Cavini prendendo la parola in assemblea dopo la sua elezione -. Certamente siamo stanchi, indeboliti e logorati da un virus che non solo si è portato via centinaia di migliaia di vite, ma che ha anche gravemente colpito il sistema immunitario delle nostre economie. Ma così come i vaccini hanno rappresentato la via migliore per riprenderci la nostra libertà mettendo in sicurezza la nostra vita, allo stesso modo le ingenti risorse che l’Unione Europea sta mettendo a disposizione degli stati membri ci consentiranno di ‘prenderci cura’ dello stato di salute di imprese, artigiani, professionisti”.

Paolo Cavini, che guiderà l’Associazione regionale fino al 2025, è presidente onorario di CNA Imola.

E’ nato a Castel San Pietro Terme il 4 ottobre 1973, risiede a Dozza ed è sposato con due figlie. Socio fondatore di una agenzia immobiliare dal 1994 al 1999 in Imola, iscritto al Ruolo Agenti Immobiliari; socio fondatore di una polisportiva nel Comune di Dozza, di cui era anche vicepresidente, dal 1997 al 2000; dal 1998 ad oggi Socio e Legale Rappresentante della società Antica Rosa associata alla CNA Imola dal gennaio 2006; dal 2009 componente consiglio direttivo di una società consortile operante a livello regionale

Anche la consigliera regionale del Pd Francesca Marchetti esprime un augurio di buon lavoro al neopresidente: “Congratulazioni per questo nuovo percorso, dopo l’esperienza alla guida di Cna Imola. Conosco e stimo Paolo da tanto tempo e sono certa che la sua competenza rappresenterà un valore aggiunto anche a livello regionale per sostenere il mondo delle imprese e del lavoro pure in questo periodo storico così complesso. Già nel nostro territorio imolese Paolo Cavini ha dimostrato e promosso la capacità di rappresentare al meglio il nostro sistema economico, ascoltando e confrontandosi con tutto il circondario, accettando sfide inedite e promuovendo il valore di questa associazione. É un grandissimo orgoglio per tutto il territorio imolese questo traguardo di Paolo Cavini, un imprenditore che si è messo al servizio degli imprenditori con passione, onestà e capacità di innovazione. Uno sguardo e un impegno che non temono il futuro”.