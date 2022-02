Faenza. Avvicendamento in Giunta comunale. L’assessora al Turismo e Marketing territoriale di Italia Viva, Rossella Fabbri, si è dimessa per ragioni personali e professionali. Al suo posto Federica Rosetti, insieme a Mirko Rivalta attuale coordinatrice di Italia Viva per la Romagna faentina, già candidata alle elezioni comunali. La nomina di Federica Rosetti, che assumerà le medesime deleghe lasciate da Rossella Fabbri, verrà formalizzata nei prossimi giorni.

“Per sopraggiunti impegni di carattere personale e professionale – afferma Rossella Fabbri – ho scelto, concordandolo con il sindaco Isola, di rimettere il mio mandato di amministratore a Faenza. La decisione è stata ben ponderata e dipende unicamente dal carico di impegni imprevisti che hanno mutato in maniera significativa le mie condizioni di disponibilità di tempo da poter dedicare all’assessorato al turismo faentino. La decisione è stata sofferta, in quanto ritengo che Faenza sia una città dalle grandi opportunità di crescita turistica con diversi indirizzi strategici rilevanti quali: il turismo ambientale abbinato al tema dello sport e del benessere in senso lato, il turismo legato alle rievocazioni storiche (non solo il Palio ma anche per la vita rionale), il tema dei motori e della Motor Valley con Imola, senza dimenticare le due direttrici primarie di turismo culturale, con al centro la ceramica ma anche la città cinquecentesca, ed enogastronomico. Tengo a sottolineare che la mia decisione non ha alcuna motivazione politica.

Per Federica Rosetti 48 anni, impiegata, presidente dell’associazione sportiva Diamante Torelli e attiva nel mondo del volontariato, si tratta del primo impegno diretto in ambito politico-amministrativo. Sarà assessora a tempo pieno avendo richiesto l’aspettativa dal proprio impiego.

“Sono davvero felice di questo incarico – afferma Rosetti –. L’opportunità di mettermi al servizio della mia città è un’occasione importante in cui metterò massimo impegno e dedizione. In questo anno e mezzo Rossella Fabbri ha svolto un ottimo lavoro. La sua disponibilità ad accompagnarmi in questo passaggio e la consapevolezza di entrare in una Giunta molto affiatata che sa lavorare bene in squadra, sono la garanzia di poter iniziare a lavorare da subito a pieno ritmo.

Faenza è terra d’arte e cultura, ha un centro storico splendido, il fascino della ceramica, delle sue botteghe e del Mic. Se aggiungiamo lo scenario collinare perfetto per esaltare l’enogastronomia e il turismo slow, il Palio e le rievocazioni storiche, la Motor Valley e gli eventi, è facile intuire che parliamo di un potenziale turistico importante, una chiave decisiva per il futuro.”

“Rivolgo un grande ringraziamento a Rossella Fabbri – conclude il sindaco Massimo Isola – un’amministratrice esperta e competente che ha dedicato tempo e passione alla nostra comunità, sempre con spirito costruttivo. È stato un piacere poter condividere assieme questo tratto di strada. Il suo contributo è stato molto prezioso sia negli ambiti specifici in cui ha lavorato ma soprattutto nella costruzione di una squadra, di un gruppo che potesse in tempi rapidi entrare nel vivo delle questioni. Sono convinto che Federica Rosetti saprà raccogliere con energia e passione questo testimone. È un passaggio che si innesta in un percorso di continuità, che conferma la scelta di governare la città attraverso una coalizione ampia con provenienze e punti di vista diversi. Fin dall’inizio l’ho considerato un valore. Oggi lo ritengo un’opportunità ancora più importante”.