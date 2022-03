Imola. “Cessate il fuoco” è il tema di un incontro a più voci sulla questione Ruissia – Ucraina. L’appuntamento è per mercoledì 2 marzo, ore 20.30, al circolo Estro (via Aldrovandi 12) a Imola.

Un’occasione per confrontarsi e percorrere strade assieme. Una serata “Per chi ha dubbi. Per chi ha un’opinione. Per chi ha domande in testa. Per chi pensa che confrontarsi sia sempre un’opportunità. Noi vi aspettiamo per aprire un dialogo a più voci. Perchè per stare nel presente bisogna conoscere il passato e immaginare il futuro”, affermano gli organizzatori.

Per informazioni: 324.8032073 – estro.imola@gmail.com