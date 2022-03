Cervia (RA). Dopo lunghe ricerche, interviste e degustazioni è uscita la prima guida firmata Romagna a Tavola, una ricca e attenta selezione di ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, botteghe con cucina, bistrot e agriturismi che si sono distinti in base alla qualità della proposta enogastronomica, del servizio e dell’ambiente. 400 locali suddivisi in ordine alfabetico per comune (o frazione all’interno del comune) della zona di appartenenza partendo da Imola fino ad arrivare Cattolica e alla Valconca.

È stato un lavoro considerevole e unico nel suo genere, nato dalla quasi decennale esperienza del portale romagnaatavola.it e del suo direttore Max Marcocchi uniti alla collaborazione con blogger locali, “cronisti del gusto” e con Ais Romagna.

Alla (ri)scoperta della Romagna

Il volume, di facile consultazione, è suddiviso in 14 macro e micro aree significative per la ristorazione. Ogni territorio è descritto attraverso un breve racconto delle peculiarità culturali e culinarie e comprende una presentazione del delegato Ais di zona. L’idea è di raccontare la Romagna dal punto di vista enogastronomico non solo ai turisti che non vedono l’ora di poter visitare le nostre coste e colline, ma di ingolosire anche i buongustai romagnoli. Un modo parlare di questa ricca e affascinante porzione d’Italia in maniera inedito e al passo con i tempi.

Attenti alle nuove esigenze

La guida “Romagna a Tavola” è uno strumento attuale e completo. Le schede dei vari locali, oltre a indicare informazioni pratiche (contatti, orari, coperti, tipo di cucina) e una fascia di prezzo indicativa per due portate, sono arricchite da pittogrammi per segnalare le realtà che accettano animali, propongo piatti senza glutine, vegetariani o vegani. Con il simbolo Ais sono evidenziati i ristoranti che hanno un sommelier in sala o comunque un consulente che si occupa della carta dei vini. Un pittogramma specifico è poi riservato a quelle strutture che hanno una proposta enologica coerente con quella gastronomica. In evidenza anche i locali “storici” con gestioni superiori ai vent’anni.

Non da ultimo, alcune schede più dettagliate, riportano un QRCode per poter accedere a informazioni aggiuntive o alle nostre degustazione pubblicate sul sito www.romagnaatavola.it.

Dove trovare la guida

La guida Romagna a Tavola 2022 è in vendita online https://www.romagnaatavola.it/it/ordina-la-guida-romagna-a-tavola/ , in libreria e nelle edicole dei comuni maggiori.

Per informazioni: info@romagnaatavola.it