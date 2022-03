Faenza. Si chiama Sicurappy, ed è la prima ed unica app dedicata alla verifica, gestione e condivisione di documenti relativi alla sicurezza sul lavoro delle ditte esterne. Un progetto lanciato da Eco Next, società di consulenza innovativa del Gruppo Fincasale, che accompagna le aziende nell’adempimento degli obblighi normativi, e Lattanzio Safety quality environment, azienda specializzata nel settore dei servizi per i sistemi di gestione, salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

Sicurappy nasce dall’esigenza di agevolare gli obblighi del datore di lavoro il quale, secondo il decreto lgs. 81/08 (Art.26), è responsabile della verifica documentale, per cui deve garantire che i documenti relativi ai fornitori che accedono in azienda siano costantemente aggiornati e, soprattutto, deve assicurarsi della loro effettiva correttezza e validità. Il vantaggio di Sicurappy è proprio quello di fornire un supporto che renda facile ed efficace tale verifica documentale, a tutela del datore di lavoro nonché del responsabile legale, di fronte ad eventuali non conformità commesse dai fornitori d’opera, inclusi appaltatori, subfornitori, subappaltatori e nella gestione dei cantieri.

Sicurappy è dunque un sistema facile ed innovativo che permette di caricare e condividere, una sola volta e in un unico repository, tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori in sicurezza, effettuati da ditte esterne, consentendo al personale autorizzato di monitorarne la completezza. Inoltre, evita le irregolarità, grazie ad un sistema automatico di alert che avvisa le parti quando i documenti non sono completi o sono in scadenza.