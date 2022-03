Faenza. Effettuare investimenti sulle sedi locali per una migliore fruibilità: questo è l’obiettivo principale che l’Agenzia regionale per il Lavoro si è prefissata, in seno a un progetto globale volto a migliorare le sedi dei centri per l’impiego. In particolare, per quanto riguarda l’Unione della Romagna faentina, il Comune di Faenza mette a disposizione gli spazi per il centro per l’impiego nei locali di proprietà dell’Asp della Romagna faentina, che si trovano in via San Silvestro 3.

A seguito di un confronto tra l’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, l’Asp e il settore Lavori pubblici dell’Unione della Romagna faentina (che hanno gestito l’elaborazione della parte preliminare del progetto), è emersa la necessità di eseguire lavori per il miglioramento della fruizione dell’attuale struttura, sia per l’utenza che per i suoi dipendenti. La sola struttura di Faenza conta infatti 13 operatori, ed ha un flusso di utenti annui di circa 2.200 persone.

Entrando più nel dettaglio, si prevede l’apertura di quattro porte finestre verso via San Silvestro, assieme alla realizzazione di un nuovo accesso esclusivo per i dipendenti; è inoltre prevista la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, nonchè l’installazione di un impianto termico. La Regione Emilia Romagna (rappresentata dall’assessore Vincenzo Colla, presente alla conferenza di presentazione dell’iniziativa in Comune a Faenza), ha stanziato per questa iniziativa una somma di 100 mila euro.

(Annalaura Matatia)