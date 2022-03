Imola. Continuano gli incontri di ”Cessate il fuoco” al circolo Estro di Imola (via Aldrovandi 12). Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 4 marzo, ore 20.30, per definire assieme un percorso che possa essere il più utile possibile sul fronte informativo, ma anche politico. Per favorire quello stop ad una guerra che sta diventando giorno dopo giorno sempre più devastante, con rischi di catastrofi nucleari e di una allargamento del conflitto che poterebbe l’umanità sulla soglia di una terza guerra mondiale.

Chi ha voglia di condividere questo periodo, discutere e non restare inerme di fronte a ciò che sta succedendo è ben accetto. “Vi aspettiamo quindi anche stasera per condividere, pensieri, idee, informazioni e punti di vista. Stiamo cercando di capire nel concreto quali azioni siano possibili per far fronte alle necessità del popolo ucraino (invio beni di prima necessità, accoglienza, ecc…), ma contemporaneamente stiamo cercando di proseguire un percorso volto alla pace, ai diritti e a favore del disarmo”.