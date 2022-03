La Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola in occasione dell’8 marzo, fa il punto delle attività dell’ultimo anno e traccia un percorso di lavoro per il prossimo futuro. Ma il primo pensiero lo rivolge alla pace, infranta in questi giorni in Ucraina, senza dimenticare i conflitti in altre aree del mondo. Un pensiero che va “alle donne che in tempo di guerra pagano prezzi altissimi in termini di violenza e non solo. Va a tutte le donne che in ogni parte del pianeta lottano per i propri diritti ancora non riconosciuti, contro le prigionie e le restrizioni legittimate dalla cultura patriarcale, contro la violenza di genere, le discriminazioni, gli stereotipi che limitano la libertà in nome del potere maschile. La strada è ancora troppo lunga, perché a dispetto delle dichiarazioni di principio, c’è chi ha lavorato e lavora per allungarla.”

La Commissione dedica questa giornata “alla visibilità del nostro impegno, all’attenzione per le politiche da attuare al fine di colmare la disuguaglianza di genere e garantire i diritti di tutte compreso quello all’autodeterminazione. I progressi fin qui realizzati” prosegue il comunicato “scontano il contrappeso di doppi , tripli carichi di lavoro per la mancata redistribuzione del lavoro di cura fra uomini e donne. Una fatica non più sostenibile.”

La Commissione, alle spalle poco più di un anno di lavoro dall’inizio del mandato amministrativo, ricorda le proposte concrete elaborate sulla violenza di genere, sulle quali ha chiesto alla Giunta comunale un report annuale di avanzamento sulle azioni indicate. Un problema strutturale che continua a colpire molte donne e su cui non si può abbassare la guardia.

Fa il punto sull’attività svolta col percorso sul linguaggio e la comunicazione, fattori culturali fondamentale per l’affermazione di una cultura di genere, dei generi, con l’adesione alla piattaforma CISDA per progetti di solidarietà con le donne afghane che dall’agosto scorso sono private del diritto allo studio, al lavoro, alla libera scelta del proprio percorso di vita. Un impegno che apre al tema dell’ accoglienza delle donne migranti considerando i problemi e le esigenze specifici della loro condizione, anche in qualità di richiedenti asilo e rifugiate.

“Abbiamo avviato un confronto con la Giunta sul Bilancio e sull’impiego delle risorse con un approccio di genere” prosegue il comunicato. “Stiamo avviando un piano di lavoro di qui a fine mandato per dialogare con l’amministrazione locale e contribuire all’applicazione di una visione di genere sulle politiche del prossimo futuro in tutti gli ambiti di governo locale.

Oltre all’attenzione alle attività in corso su indicate, i punti centrali dell’impegno: