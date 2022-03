Casalfiumanese (BO). Il flusso di Profughi, in fuga dall’Ucraina, sta crescendo di giorno in giorno. A Casalfiumanese sono arrivate 14 persone (1 uomo, 5 donne, 8 bambini). Per dare ospitalità a chi è in fuga dalla guerra la Prefettura ha messo a disposizione i Centri di accoglienza straordinaria (Cas), strutture di prima accoglienza già esistenti per ospitare le persone richiedenti il riconoscimento di protezione internazionale.

Questo tipo di accoglienza esiste da tempo anche nel territorio del Nuovo Circondario Imolese: attualmente sono presenti nei Comuni di Imola e Casalfiumanese, gestite con affidamenti che la Prefettura ha in vigore con l’associazione Trama di terre, la cooperativa Cidas e il consorzio di cooperative Sol.Co.

A fianco di questa soluzione, sono stati messi a disposizione anche i posti nelle ospitalità del progetto Servizio accoglienza e integrazione (SAI), sempre finanziato dallo Stato, in capo al nuovo Circondario imolese, per conto di tutti i Comuni, con la gestione affidata al consorzio di cooperative sociali L’Arcolaio, all’associazione Trama di terre, alla cooperativa sociale Cidas e al consorzio di cooperative sociali Sol.Co.

I due tipi di accoglienza (che hanno caratterizzazioni interne per genere e per tipologia dello status giuridico degli accolti) già si integravano nelle attività prima di questa triste vicenda, e così continueranno a fare, in modo da dare sempre la risposta più adeguata alle persone ospitate. Salda è la rete fra queste accoglienze specificamente destinate e le altre risorse del territorio (sociale, sanità, scuola, volontariato, ecc.), che si sono immediatamente riorientate alla situazione.

Il piano istituzionale ha ricevuto una implementazione dalla generosità dei Comuni e dei loro cittadini (singoli o associati) che si sono messi a disposizione con risposte di tipo diverso (accoglienza in famiglia, messa a disposizione di immobili, donazioni, ecc). Ulteriori disponibilità possono essere segnalate a usep@nuovocircondarioimolese.it.