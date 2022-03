Faenza. Continuano le iniziative che il Centro per le famiglie dell’Urf – insieme al servizio Dipendenze patologiche dell’Ausl e all’associazione Agesci – dedica ai genitori con figli preadolescenti e adolescenti, al fine di offrire l’opportunità di momenti di confronto e riflessione circa tematiche di forte interesse e attualità. All’interno del programma è previsto anche un percorso di supporto dedicato direttamente ai ragazzi e ragazze che vivono la delicata fase della separazione o divorzio dei genitori.

La prima proposta, “Adolescenza in corso… maneggiare con cura” si concretizzerà nella creazione di un gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti (11-16 anni) condotto dalla dott.ssa Valentina Bellotti e dalla dott.ssa Carlotta Morara, (psicologhe e consulenti del Centro per le famiglie), con lo scopo di capire come affrontare grandi e piccole preoccupazioni legate a questa fase di crescita (solitudine, social, videogiochi, trasgressione, amicizia, insuccesso scolastico…). Gli incontri si terranno presso il Centro per le famiglie nelle giornate di martedì 22 marzo, 5 aprile, 19 aprile, 3 maggio alle ore 20.15.

Giovedì 17 marzo, ore 17.30, nella sala delle Bandiere e online, si terrà “Mind the Gap”, un incontro pubblico riguardo la comunicazione efficace per fare prevenzione su rischio, azzardo e dipendenza. Durante il progetto “Mind The GAP”, gli studenti hanno prodotto degli elaborati sui temi dei consumi, delle dipendenze e dei rischi in adolescenza, che verranno esposti presso il Salone delle Bandiere dal 17 al 26 marzo.

Inoltre ,il Centro organizza un gruppo di parola per figli con genitori separati, previsto per giovedì 7-14-21-28 aprile, dalle 17 alle 19 presso il Centro per le Famiglie, co- condotto dalla dott.ssa Cristiana Bacchilega (mediatrice familiare) e dal dott. Albertini, psicologo e psicoterapeuta. Un gruppo di parola è un contesto in cui ragazzi e ragazze potranno esprimere liberamente emozioni, dubbi e difficoltà che stanno vivendo, supportati naturalmente da professionisti esperti. La partecipazione prevede l’obbligo di iscrizione all’intero percorso ed il consenso di entrambi i genitori.

La serie di eventi dedicati all’adolescenza si concluderà venerdì 29 aprile, ore 21, con un incontro pubblico al teatro San Giuseppe di Faenza, sul tema: “Adolescenti fragili: fatiche, risorse e possibili strategie”, condotto dal dott. Stefano Costa (neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta).

Tutti gli eventi sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria; per informazioni e iscrizioni contattare l’ indirizzo mail informafamiglie@romagnafaentina.it, oppure telefonare allo 0546.691871.

(Annalaura Matatia)