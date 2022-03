Imola. Una folta coltre di fumo si è alzata sopra l’istituto di Santa Teresa del Bambin Gesù, in via Emilia, verso le 9.30 del 7 marzo facendo temere il peggio. Sul posto, sono subito giunti gli agenti del commissariato di via Mazzini ai quali si è rivolta un’educatrice spiegando che il fuoco si era alzato da una stanza dove si trovavano una madre e un figlio piccolo.

I poliziotti hanno subito fatto evacuare, per precauzione, tutto l’edificio con lo scopo di impedire che qualcuno riportasse ustioni dall’incendio. E ci sono riusciti. Nel frattempo, sono arrivati i vigili del fuoco che sono saliti nella stanza dalla quale si sono sprigionate le fiamme spegnendo l’inizio di incendio. E’ stato poi appurato che il bambino di quattro anni stava giocando nella stanza dentro una piccola tenda da cow-boy con dei giochi di plastica e aveva incautamente preso in mano un accendi-gas dal quale si è sviluppato l’incendio che è rimasto circoscritto alla stanza considerata poi inutilizzabile, mentre non ci sono stati altri danni alla struttura.

L’educatrice, la mamma e il figlio sono poi stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta per verificare che non si fossero intossicati col monossido di carbonio, ma per fortuna non è accaduto nulla di grave.