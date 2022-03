Imola. Confartigianato Bologna Metropolitana ricorda l’8 Marzo, “Giornata internazionale della Donna”, con un omaggio alle imprenditrici che hanno avuto il coraggio di intraprendere in questi mesi una nuova esperienza. Il riconoscimento è andato all’imolese Martina Beltrami dell’Estetica Plumè, per ricordare tutte quelle donne che in questi anni difficili non si sono arrese.

“In occasione dell’8 Marzo abbiamo scelto di incontrare questa attività imolese per ricordare tutte quelle donne coraggiose che, in questi mesi molto complessi, hanno deciso di investire su loro stesse a vantaggio di tutta la comunità – afferma Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. L’avvio di una nuova esperienza imprenditoriale non è mai banale, figuriamoci di questi tempi. Si tratta, quindi, di un percorso valoriale che crea ricchezza, opportunità di lavoro e vivacità in tutto il territorio. Queste donne con il loro dinamismo e la loro tenacia sono da stimolo per tutti noi. A loro non può che andare un doppio augurio, quello legato alla particolare ricorrenza e un secondo per il futuro delle loro attività. Mi auguro che la comunità recepisca l’importanza della loro scelta. Nello stesso tempo la nostra associazione sarà da supporto per tutte le esigenze che potranno sorgere durante il loro percorso”.

“E’ stata un’emozione ricevere questo riconoscimento da parte di Confartigianato – afferma Martina Beltrami, titolare dell’Estetica Plumè, sita in viale d’Agostino a Imola -, d’altra parte questa è l’associazione a cui mi sono affidata fin dall’inizio e che mi ha seguito con costanza e competenza. Avere tutti i professionisti in un unico posto è impagabile, così come essere informati costantemente su eventuali bandi, fondi, finanziamenti. Per me significa risparmiare tanto tempo”.

A Martina Beltrami non è mancato certo il coraggio: “Ho aperto in un periodo molto difficile. E’ stata una sorta di scommessa su me stessa e sulle mie capacità. Ma d’altra parte se continui ad aspettare non comincerai mai. Ho sempre avuto la passione per il Beauty, ci sono approdata dopo un percorso scolastico in campo sanitario che ho poi deciso di accantonare per inseguire il mio sogno: diventare un’estetista e magari un giorno aprire un centro tutto mio. Cosa che è successa il 2 ottobre dello scorso anno. Sono specializzata nei trattamenti corpo, in particolare quelli anticellulite. Chiaramente da Plumè è possibile trovare tutti i servizi tipici di un centro estetico”.

Beltrami ha così realizzato due sogni: “Ho trasformato la mia passione in un lavoro e posso offrire a tutte le donne che combattono contro l’odiosa cellulite, una soluzione efficace. Per me tutto questo è motivo di immenso orgoglio, così come vedere il sorriso sul volto di tutte le persone che escono dal mio Centro, soddisfatte dei risultati ottenuti. Ecco perché continuerò a perfezionarmi per poter offrire sempre il meglio”.