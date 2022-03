Forlì. Per la mia gioia (e spero di molte/i) un paio di mesi fa è uscito “Libertà e malinconia”, il nuovo cd di Paola Sabbatani (edizioni “Una Città”) in quartetto con Roberto Bartoli al contrabbasso, Tiziano Negrello a contrabbasso e percussioni con Daniele Santimone alla chitarra sette corde. I testi del cd sono tutti di Paola Sabbatani, che firma anche le musiche, arrangiate da Santimone per un quartetto “eterogeneo” (dal jazz alla classica al folk-pop), e mi ha molto sorpreso (mia ignoranza forse) scoprirla non solo eccellente interprete ma cantautrice di prima grandezza. Fatico a pensare – almeno in Italia – a un’altra donna che scrive e canta testi così emozionanti, antibanali e ricchi di idee. Quasi sempre la voce è volutamente sommessa e secondo me crea uno straordinario corto circuito con le parole che invece virano spesso sul drammatico o sulla fatica del vivere. «Cosa è accaduto / cosa non ha funzionato / cosa non ha avuto fiato abbastanza / per inondare, riempire la tua stanza / nelle notti, quelle notti, così sole?»

“Sono canzoni che raccontano storie di vita difficili, della faticosa lotta contro la sfortuna e l’ingiustizia. Ma anche l’impossibilità di chiamarsi fuori, le seconde possibilità, la ribellione da giovani, i padri ritrovati e il ‘fare insieme’ che dà senso e forza. Una vocazione da seguire, da rispettare. Una passione per lottare contro la malinconia”.

Chi è Paola Sabbatani

Cantante e compositrice (oltrechè giornalista). Dal 1990 al 2002 è nel “Teatro Due Mondi” di Faenza. Collabora con diversi attori, registi e istituzioni teatrali componendo e curando musiche di scena e formazione al canto. Tiene corsi e seminari presso varie realtà. Nel 2006 dà vita a un progetto con brani originali con musicisti di formazione jazz tra cui Stefano e Patrizio Fariselli, con i quali realizza il cd «Vite andate». Nel 2007 crea con il contrabbassista Roberto Bartoli “Non posso riposare” – un concerto/spettacolo con canti di lotta, di lavoro e d’amore – e sempre con Bartoli realizza (nel 2009) la colonna sonora del documentario “Quando l’anarchia verrà – Cento anni di movimento” per la trasmissione “La Storia siamo noi” della Rai.

Altre info qui: https://www.facebook.com/sabbatanipaola