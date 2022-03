FacciamoShoppingInCentro: colori, creatività e sorrisi alla cartoleria “Al Punto”

Castel San Pietro Terme (BO). Accoglie con un’esplosione di colori, creatività e simpatia la cartoleria “Al Punto”, protagonista della vetrina virtuale dedicata alla campagna #FacciamoShoppingInCentro, promossa dal Comune di Castel San Pietro Terme per sostenere le attività di via Matteotti alta e di via Cavour, per tutta la durata del cantiere nella sede stradale per il rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione in porfido.

“Sono ormai quasi quattro anni che ho aperto l’attività – racconta Federica Negroni Battini, titolare della cartoleria ‘Al Punto’ di via Matteotti 140, affiancata dalla collaboratrice Dunia –. E da allora la cartoleria cambia continuamente a ogni stagione e per ogni occasione. Ci piace molto proporre sempre qualcosa di nuovo e trovare soluzioni per realizzare le idee più creative dei nostri clienti. Abbiamo cancelleria, giochi, gadget e ci rivolgiamo a tutte le età da 0 a 99 anni. Ci piace l’entusiasmo dei bambini e anche vedere i grandi tornare bambini ed entusiasmarsi per una biro strana. E’ davvero una fortuna essere molto colorati e stare in mezzo ai bambini: è la fonte di energia che ci spinge a guardare sempre avanti, a non perderci d’animo di fronte alle difficoltà e a offrire sempre un sorriso. E poi questo è il posto che ho sempre voluto, sin da quando ero bambina e venivo qui da Gianni (Buonfiglioli, ndr). Ecco, vorrei che la cartoleria ‘Al Punto’ possa un domani essere per i bambini di oggi quello che la cartoleria di Gianni è stata per me».

E’ davvero comodo fare shopping nel centro storico di Castel San Pietro Terme. Sono tanti i parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze, in particolare per la parte alta di via Matteotti ci sono quello in viale XVII Aprile (zona scuola media e stadio) e quello in via Oberdan/Marconi (nel quale è stato sospeso il pagamento della sosta per tutta la durata dei lavori), e poi c’è il grande parcheggio dell’Ospedale, e altri ancora come quelli in via Risorgimento, Largo Baden Powell, via Viara (davanti a cimitero e Giardino degli Angeli), ecc.

Sin dall’apertura del cantiere, l’Amministrazione comunale sta lavorando per venire incontro alle richieste di cittadini e commercianti per migliorare la fruibilità dei portici, come quella di creare un attraversamento a metà del tratto di strada occupato dal cantiere. Proprio cogliendo la proposta della titolare di uno dei negozi interpellata per la campagna di comunicazione, ha realizzato e posizionato ai due lati della recinzione del cantiere dalla parte di piazza XX Settembre due grandi cartelli – uno a destra e uno a sinistra – con il titolo della campagna #FacciamoShoppingInCentro e tutti i loghi delle attività.

Info: prontosindaco@comune.castelsanpietroterme.bo.it