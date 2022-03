Imola. Dopo la presenza in piazza nello scorso fine settimana il gruppo “Cessate il fuoco” e il circolo Arci Estro organizzano un’apericena con spettacolo (costo 15 euro, menù anche per vegetariani). I fondi verranno utilizzati a livello locale per chi ospiterà persone o per altre necessità che rientrano nella somma destinata all’emergenza ucraina. L’appuntamento è per sabato 12 marzo nella sede del circolo in via Aldrovandi 12 a Imola: ore 19 apericena e a seguire lo spettacolo “Il lato oscuro”.

Prenotazione obbligatoria al 324.8032073 (Whatsapp) – estro.imola@gmail.com

Sono obbligatori il super green pass e la tessera Arci 2022 (chi non la possiede può farla in loco al costo di 10 euro per adulti e 5 euro per bambini), valida fino al 30 settembre 2022 in tutti i Circoli Arci d’Italia.