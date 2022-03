Altro che rimediare alla sconfitta all’overtime nella gara d’andata: nel ritorno dell’unico derby romagnolo con Forlimpopoli al PalaVending la Intech Virtus Imola si prende l’intera posta in palio, mettendo alle corde una squadra ostica e molto motivata, con la qualificazione ai playoff ormai imminente.

Al termine della 10^ giornata di ritorno, l’Intech domina 89-67 i Baskers ed allunga in classifica, in vetta solitaria, salendo a +12 dall’ottava della classe, con il solo Ferrara a ruota, ma sempre ad inseguire a -6. Il tutto a sole 5 gare dalla fine della regulars season che si chiuderà sabato 23 aprile.

E’ una Virtus strabordante quella che segna 14 triple provenienti dalle mani di ben 6 tiratori diversi, che segna (rispettivamente) 23, 28, 17 e 21 punti per ogni quarto, con un secondo parziale totalmente in gestione, condito pure da 6 triple.

Sotto le plance Diminic ha pane per i suoi denti contro un Matteo Bracci che si esalta nello scontro diretto, realizzando ben 20 punti (con 2 triple esattamente come il suo avversario), di cui ben 16 nel secondo tempo. Il totem croato, infatti, fatica, lotta e deve “accontentarsi” di 16 punti e di ripiegare nel ruolo al servizio dei compagni con blocchi e scarichi. Ancora una volta sono 6 i gialloneri in doppia cifra.

Forlimpopoli cerca di recuperare i vari strappi imolesi e riesce nell’intento di non “uscire” dal match, nonostante il -28 (61-33) con le triple di Diminic e Seskus a metà del 3° quarto. I padroni di casa sfruttano la verve di Bracci e le 6 triple nell’ultimo quarto, buone per limitare il divario nel punteggio. Che, infatti, arriva fino al -15, ma la Virtus ha una marcia in più e con un bello sprint negli ultimi minuti, si riporta sul +26 (76-50) a 7’ dalla fine.

Tutti protagonisti tra i gialloneri, con nota di merito per Jacopo Aglio che lotta e segna 3 triple e 13 punti nei primi 20’ di gioco e per Alessandro Nucci, ex di turno, che all’andata subì un po’ l’emozione di incontrare la sua ultima squadra, mentre al PalaVending gioca a testa alta e petto in fuori, finalizzando tre triple e diversi cesti di buona fattura. Magagnoli è il leader di una difesa che nel momento clou del match, ovvero nel 2° quarto, chiude la saracinesca, con l’aggressività ed il pressing al limite del fallo.