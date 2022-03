Castel San Pietro Terme (BO). “Medichesse. La vocazione femminile alla cura” (Aboca edizioni), la nuova edizione del lavoro di Erika Maderna verrà presentata nella libreria Atlantide venerdì 18 marzo, ore 20.30 (via Mazzini 93). L’autrice dialogherà con Lisa Emiliani, ricercatrice storica e operatrice museale. Introduce l’incontro Catia Giorni (Aboca edizioni).

Evento organizzato dalla libreria Atlantide, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, nell’ambito delle iniziative legate alla “Giornata internazionale della donna”, in collaborazione con Camomilla erboristeria.

Da sempre le donne hanno custodito i segreti delle piante officinali apportando un contributo significativo allo sviluppo della medicina, favorite da un’attitudine all’osservazione e da un approccio di profondo rispetto dei cicli naturali e dei bisogni dell’individuo.

Il viaggio in cui ci conduce Erika Maderna, collaboratrice di diverse testate e relatrice in diversi convegni universitari, prende il via dagli albori del nostro tempo, con i riti e il sapere della Potnia, la Signora, divinità matriarcale preindoeuropea che aveva la conoscenza di tutte le forme viventi e dei meccanismi della vita stessa, la sua autorità era esercitata sulla natura e, attraverso di essa, la Potnia era anche curatrice e maga.

Spaziando dall’antichità preclassica al Rinascimento italiano, Erika Maderna ripercorre l’evoluzione della cultura medica ed erboristica femminile, cogliendone la varietà delle sfumature: dee, pizie, maghe, levatrici, erbarie, medichesse, vestali, sante, alchimiste e streghe hanno infatti rappresentato solo profili diversi di uno stesso volto. Una prospettiva forse inaspettata di autonomia femminile, ma conquistata comunque faticosamente.

L’autrice

Erika Maderna è laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Pavia. Scrive articoli e saggi di cultura classica, collaborando con diverse testate, ed è spesso chiamata ad intervenire in convegni universitari. Per Aboca Edizioni, ha approfondito due principali filoni di ricerca: il primo, relativo ai simboli e alle mitologie botaniche, mentre il secondo ripercorre gli antichi saperi delle donne in medicina, dalle figure dell’immaginario alla storia. Per Aboca Edizioni ha pubblicato: Aromi sacri, fragranze profane. Simboli, mitologie e passioni profumatorie nel mondo antico (2009), Le mani degli dèi. Mitologie e simboli delle piante officinali nel mito greco (2016), Per virtù d’erbe e d’incanti. La medicina delle streghe (2018) e Con grazia di tocco e di parola. La medicina delle sante (2019).

I prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito e si svolgeranno all’interno dei locali della libreria nel rispetto delle norme vigenti contro la diffusione del virus Covid 19.

È gradita la prenotazione: tel. 051.6951180 – info@atlantidelibri.it