Faenza. E’ giunto a conclusione giovedì 10 marzo il percorso partecipativo “Orizzonti comuni”, avviato nel giugno 2021 dall’Unione della Romagna faentina. L’iniziativa era finalizzata al coinvolgimento di tutti i cittadini dei sei comuni dell’Unione per contribuire alla formazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale) intercomunale. Sono così state raccolte proposte e indicazioni delle comunità per costruire il quadro delle conoscenze utili a delineare le linee strategiche del Piano.

L’ascolto e il confronto con la cittadinanza hanno rappresentato un momento fondamentale nell’elaborazione di questo progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione per far emergere le aspettative della comunità in termini di benessere e qualità della vita, definendo altresì le priorità di intervento e stimolando il dibattito pubblico su una pianificazione di area vasta attenta alla sostenibilità ambientale, alla qualità dei luoghi, al rafforzamento delle identità locali.

Più di 150 cittadini, tra residenti e studenti, sono stati coinvolti in attività laboratoriali, mentre altri 130 abitanti dell’Unione sono stati selezionati ,in rappresentanza dei suoi diversi territori, per partecipare a focus group rivolti a categorie specifiche. Ulteriori 730 contributi sono stati raccolti attraverso un questionario online, aperto dal 9 giugno al 30 settembre, i cui risultati, unitamente alle attività partecipative messe in campo, sono stati indispensabili per delineare la “Mappa dei luoghi” (identitari e della rigenerazione) e la “Mappa dei temi” emersi, che analizza in modo quali-quantitativo i contributi della comunità su due diverse questioni: da un lato i luoghi e le parti di territorio riconosciute come patrimonio collettivo ed identitario, da preservare e tramandare alle future generazioni e su cui investire in futuro; dall’altro i contesti percepiti come non adeguati al benessere collettivo, realizzando una ricognizione degli spazi pubblici e privati da dedicare alla rigenerazione urbana nel nuovo Piano, mentre la “Mappa dei temi”, invece, fornisce un quadro d’insieme delle tematiche trattate e delle indicazioni (temi, priorità e sfide) emerse dal dibattito.

Nel “Documento di proposta partecipata” (DocPP), sono stati raccolti i risultati completi del percorso partecipativo, rappresentati da tutte le proposte espresse dai partecipanti, ordinati rispetto ai temi della partecipazione, (rigenerazione urbana, spazio pubblico e mobilità, attrattività, impresa, paesaggio agricolo, paesaggio naturale, resilienza) e dalle “Mappe” (dei luoghi e dei temi emersi).

Tutta la documentazione del percorso è consultabile sul sito web istituzionale dell’Unione: www.romagnafaentina.it. Aggiornamenti anche sulla pagina Facebook dell’Unione Romagna Faentina, mentre per eventuali richieste informative si può scrivere una mail a partecipo@romagnafaentina.it.

