Bagnacavallo (RA). “La videoricetta di Aurora” è diventato un appuntamento di successo sul sito e sui social della Valle delle Albicocche, l’attività di Domenico Errani che propone vendita online di prodotti freschi biologici.

Aurora è una giovane ragazza che frequenta l’Istituto alberghiero. “Quando era più piccola Aurora non aveva la passione per la cucina – racconta la mamma Tamara -. Guardava me cucinare e quando le chiedevo una mano non era molto collaborativa. Poi alle scuole medie ha partecipato ad un laboratorio di cucina e gli è piaciuto. All’inizio era molto ‘pastrocchiona’, poi è migliorata, tanto che quando è stata ora di scegliere la scuola superiore ha deciso per l’Istituto alberghiero con l’idea però di fare sala e non cucina”.

“All’alberghiero nei primi anni ti fanno provare a fare un po’ di tutto – racconta Aurora -. Poi in tv mi piace guardare la trasmissione di cucina di Benedetta Rossi. Così ho pensato: perché non provare a cucinare? Con la mamma abbiamo iniziato così per divertimento e lei mi riprendeva. Una sorta di gioco che però mi piaceva”.

Nel frattempo è arrivata la proposta di Domenico Errani, amico della famiglia, per fare delle videoricette con prodotti di stagione da pubblicare sul sito e sui social della Valle delle Albicocche. Sono così nate le prime proposte di Aurora: La parmigiana di verza, il risotto al radicchio rosso, le lasagne al forno sempre con radicchio rosso. Ed è stato un successo. Tante visualizzazioni su facebook e tanti apprezzamenti.

“All’inizio ero un po’ impacciata – continua Aurora –, poi un po’ alla volta mi sono sentita più tranquilla e ora mi sto anche divertendo molto”.

“Noi avevamo iniziato a casa per gioco – aggiunge la Tamara -, così quando è arrivata questa opportunità si è fatta prendere un po’ dall’emozione. L’ha preso come un impegno, ora però ha capito che non è cambiato nulla rispetto a prima, lo deve sempre fare per divertimento. Così nel fine settimana ci mettiamo ai fornelli e sforniamo i piatti preferiti da Aurora, e devo dire che non l’ho mai sentita brontolare, cosa che faceva invece quando doveva aiutarmi”.

Piatti che poi vengono proposti agli amici della Valle delle Albicocche, e il pollice alzato nel segno dell’ok a fine di ogni ricetta è diventato un po’ il marchio di Aurora: “Preferisco fare quelle ricette che piacciono a me: primi o qualche dolce, in particolare le torte al cioccolato, ma mi sto convincendo di iniziare a sperimentare anche altro”, conclude Aurora.

E chissà mai che fra un anno quando dovrà scegliere tra cucina e sala, per gli ultimi anni dell’alberghiero non scelga di stare ai fornelli invece che ai tavoli.