Faenza. “I Magic Queen” in scena al teatro Fellini di Faenza (piazza Santa Maria Foris Portam 2) con “Queen: the time machine”, una produzione di Brighton Rock Events. Appuntamento sabato 19 marzo, ore 21 per l’ultima data del loro tour invernale. Un viaggio cronologico nella musica dei Queen dalle prime hit del 1973, come Keep yourself alive, fino a Made in Heaven, in successione cronologica come una macchina del tempo, raccontata da chi la storia l’ha fatta davvero.

Biglietti in prevendita >>>>

Pagina dell’evento: https://fb.me/e/1b7Z1F4f6

Infoline: 349.7138188 – brightonrockevents@gmail.com