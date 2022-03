Imola. I sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil, Spi, Fnp e Uilp hanno approvato insieme con l’Amministrazione un verbale di accordo sul bilancio preventivo 2020.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo sul bilancio di previsione 2022 – dicono sindacati e giunta – che riprende il filo dello scorso anno, continuando a traguardare una visione pluriennale e non una prospettiva di corto periodo. Insieme, per prima cosa, vogliamo continuare a salvaguardare le fasce più deboli della popolazione. Dopo la crisi pandemica che ha creato nuove povertà, ci troviamo ad affrontare una nuova emergenza economica e sociale derivata dai rincari dei costi dell’energia oltre alla guerra in Ucraina. Questo è il primo tassello sul quale è stato impostato l’accordo. Abbiamo condiviso l’idea che il rilancio del territorio passi anche attraverso gli investimenti, i fondi del PNRR, quelli provenienti dal Governo nazionale, dalla Regione e dalla Città metropolitana. Quanto alle risorse umane ed al personale del Comune, dopo il potenziamento consistente della struttura realizzato nel 2021, condividiamo la scelta per il 2022 e per i prossimi anni di non interrompere più la sostituzione del turn over”.

Provvedimenti per contrastare i rincari energetici – Per contrastare i rincari energetici è stato condiviso di mettere a disposizione 450mila euro, di cui almeno 100mila subito e i rimanenti dall’avanzo di bilancio, da destinare alle famiglie più deboli e fragili, implementando il fondo bollette attivato da Asp. Altri 200mila euro sono destinati a sostenere coloro che gestiscono il patrimonio pubblico per conto del Comune (ad esempio centri sociali). Nel complesso si tratta di 650mila euro per contrastare i rincari energetici.

Welfare – Vengono confermati oltre 4,6 milioni di risorse complessive per garantire i servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Tanti sono i progetti nell’ambito sociale: ci sono quelli nuovi a fianco di quelli che continuano dagli anni scorsi, come il progetto “Costruire comunità – Uscire dalle macerie”. Inoltre, il Comune parteciperà alla campagna lanciata dalla Città Metropolitana “Adotta un anziano” con l’utilizzo del fondo di comunità “Dare per Fare” che sarà oggetto di una prossima conferenza socio sanitaria metropolitana.

Casa – C’è condivisione nel proseguire nell’attuazione del piano triennale straordinario di recupero degli alloggi ERP attualmente sfitti e sulla necessità di proseguire nella promozione di iniziative di contrasto all’emergenza abitativa, rivolte alle famiglie in difficoltà, partendo dalla rigenerazione del patrimonio pubblico. A questo proposito di sottolinea il valore del progetto “Sicuro, verde, sociale”, già finanziato con 11,6 milioni di euro da fondi PNRR per la riqualificazione di una parte consistente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp). A questo si aggiunge l’impegno a promuovere l’acceso al protocollo sfratti.

Scuola e servizi educativi per l’infanzia – E’ stato condiviso di continuare a porre grande attenzione alla fascia 0/6, per il nido d’infanzia e la scuola dell’infanzia. Per il 2022 sono previste agevolazioni fino a 200 mila euro (sotto forma di minori entrate) proseguendo anche quest’anno la riduzione delle rette per gli asili nido, il trasporto e la refezione scolastica attuata da settembre 2021, riconfermando la soglia ISEE di 15 mila euro (da settembre scorso è stata innalzata da 12 mila a 15 mila) per accedere alle agevolazioni in materia di refezione scolastica e trasporto scolastico. In questo modo si agevola il 35% dell’utenza. Viene confermata la grande attenzione ai progetti per l’inclusione scolastica, per valorizzare le diverse abilità, con 3 milioni di euro a disposizione.

Altra priorità condivisa è quella degli investimenti per il risanamento, la sicurezza e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. In totale sono previsti nel triennio 13 milioni di euro, per l’edilizia scolastica, all’interno dei quali sono confermati i 5 milioni per la nuova scuola di Sesto Imolese.

Lavoro, investimenti e attività produttive – C’è piena condivisone sugli investimenti, che vedono 11 milioni a bilancio per il 2022 sui 52 complessivi nel triennio e che avranno un approccio “green” e di sostenibilità ambientale. Dal Pnrr, inoltre, sono già stati acquisiti 20 milioni di euro complessivi e molti altri progetti sono stati candidati. Le parti esprimono un giudizio positivo sull’attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) per i percettori del reddito di cittadinanza. Riteniamo inoltre molto positivo aver condiviso le seguenti tre priorità: l’impegno verso la mappatura dei siti produttivi non attivi; l’impegno ad organizzazione una conferenza economica a livello di Circondario Imolese, che manca da anni; la riattivazione dell’Osservatori economico.

Pari Opportunità – Verranno rafforzate le azioni per promuovere il lavoro femminile ed eliminare il gender gap sulle materie STEM (ovvero quelle scientifiche e tecniche). Viene ritenuto di rilevante importanza l’Accordo Quadro per la costituzione e lo sviluppo della rete metropolitana per l’apprendimento permanente, ai fini dell’occupazione e rioccupazione di genere. Inoltre, c’è piena condivisone nel ritenere indispensabile proseguire con gli interventi a contrasto della violenza di genere e con particolare attenzione a quella verso le donne e con i progetti avviati nel 2021 per l’individuazione di percorsi efficaci verso nuovi sbocchi occupazionali, incentivando l’imprenditoria femminile, l’empowerment e la formazione, investendo fino a 50 mila euro per il 2022 attraverso il capitolo delle pari opportunità, anche a titolo di cofinanziamento di progetti legati a bandi regionali.

Ambiente – C’è accordo sul potenziamento dei progetti di mobilità sostenibile. In questo contesto il giudizio è molto positivo sulla realizzazione dei 2 nuovi sottopassi ciclopedonali – ‘N8 Nord Ferrovia’ e ‘Pontesanto’. E’ stato condiviso, inoltre, di promuovere politiche che valorizzino la riconversione del patrimonio edilizio esistente dismesso anche per ridurre il consumo di suolo. Bene anche il progetto della nuova illuminazione pubblica, a cui è collegata un’importante azione di efficientamento energetico. Nel 2022 è prevista la conclusione del Project Financial con l’avvio di una nuova stagione nel campo dell’illuminazione pubblica, un nuovo corso che avrà un grande impatto positivo su tutta la città.