Imola. I contagi sono in crescita, ma il 31 marzo è confermata la della fine dello stato di emergenza nazionale, pertanto anche in Emilia-Romagna vengono riorganizzate le attività di tracciamento del virus e rimodulati alcuni strumenti. La novità più significativa è che, a partire da domenica 20 marzo, i tamponi antigenici somministrati in farmacia tornano ad essere a carico del cittadino, generalmente ad un costo di 15 euro.

Dal 1º aprile 2022 non sarà infatti possibile eseguire presso le farmacie tamponi rapidi a prezzi calmierati neppure per la fascia 12-18 anni (solo 8 euro a carico del cittadino, perché i restanti 7 erano messi a disposizione dalla Struttura commissariale per l’emergenza pandemica) e non saranno più gratuiti (perché in precedenza pagati dalla Struttura commissariale) i tamponi in farmacia riservati alle persone esentate dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

I test di chiusura dell’isolamento e della quarantena possono invece essere eseguiti gratuitamente presso le Aziende sanitarie.

Autotesting

Le persone con assistenza sanitaria in Emilia-Romagna che abbiano completato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 con la dose booster e con Fascicolo sanitario elettronico attivo, possono acquistare ed utilizzare i test autosomministrati e comunicarne l’esito attraverso Fse, stabilendo così l’inizio e la fine dell’isolamento, in caso di positività.

Le positività e le guarigioni comunicate attraverso Fse dagli aventi diritto vengono acquisite direttamente dall’Ausl di Imola che opera di conseguenza inviando i provvedimenti di isolamento o di fine isolamento.

L’elenco dei tamponi antigenici rapidi che è possibile utilizzare in proprio è disponibile sul sito della Regione all’indirizzo web https://salute.regione.emilia-romagna.it/tamponi-autotesting, continuamente aggiornato.

Tamponi di diagnosi

In caso di sintomi sospetti, contattare il proprio medico di Medicina generale o pediatra di libera scelta che, se lo ritiene opportuno, provvede a prenotare il tampone molecolare gratuito presso l’Ausl di Imola.

Tamponi di guarigione

A seguito di tracciamento della positività, l’Ausl di Imola invia un Sms per chiamare il cittadino già isolato al tampone di controllo, dopo 7 o 10 giorni da referto positivo del tampone di diagnosi, a seconda dello stato vaccinale.

Se il primo tampone molecolare di controllo risultasse ancora positivo, il cittadino verrà invitato per un secondo tampone a distanza di 7 giorni dal precedente.

Qualora anche quest’ultimo risultasse positivo il cittadino riceverà il provvedimento di fine isolamento trascorsi 21 giorni dal tampone di diagnosi.

Sarà comunque possibile continuare ad effettuare i test in farmacia al costo di 15 euro a carico del cittadino per chi è asintomatico da almeno tre giorni.

Il referto sarà automaticamente recepito dall’Azienda Usl di Imola peri i provvedimenti conseguenti.

Tamponi di controllo per i contatti stretti, compresi quelli scolastici, con obbligo di quarantena secondo la circolare ministeriale del 04/02/2022.

A seguito della compilazione del link dedicato al tracciamento dei contatti stretti con obbligo di quarantena, l’Ausl di Imola invia un Sms per chiamare il cittadino al tampone di controllo dopo 5 giorni.