Imola. Formula Imola ha il piacere di annunciare l’apertura di nuovi spazi per assistere al Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma dal 22 al 24 aprile. È infatti già possibile acquistare sul portale Ticketone i biglietti per le nuove tribune mobili allestite appositamente per il Gran Premio: 2-3-4 (Variante Villeneuve), 5 (Tosa), 7 (Variante Alta Gresini). Ricordiamo che la normativa attuale prevede una capienza del 75%, in attesa di nuove disposizioni che ci auguriamo possano portare al 100% dei posti disponibili per quanto riguarda le tribune e alla disponibilità dei settori prato e circolare.

Il 12 marzo del 1947 dai cancelli di Maranello uscì la 125 S, la prima vettura a portare il nome Ferrari. A 75 anni esatti da quel giorno si è aperta, al Museo Enzo Ferrari di Modena, “Ferrari Forever” una mostra dedicata al mondo delle “classiche”. In collaborazione con i Musei Ferrari di Maranello ed in occasione proprio della mostra “Ferrari Forever”, riapre lo spazio espositivo dedicato alle eccellenze della Motor Valley all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

All’interno del Museo Checco Costa sarà infatti aperto al pubblico, con ingresso gratuito da sabato 19/03 fino a domenica 27/03, uno spazio dove saranno in esposizione tre splendide vetture della Casa di Maranello: Ferrari 248 F1 (Michael Schumacher – campionato F1 2006), Ferrari 488 Pista, Ferrari 250 GT Coupé. Sarà inoltre allestito un corner dedicato al Team Gresini dove gli appassionati potranno ammirare la Honda Moto3 con cui Jorge Martin ha conquistato il titolo mondiale nel 2018; e l’Aprilia RSV MotoGP di Andrea Iannone.

Giorni e orari apertura:

dal martedì al venerdì: ore 12.00 – 18.00; sabato, domenica e festivi: ore 10.00 – 18.00