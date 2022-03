Imola. Il Comune ha aderito alla XXVII edizione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, che si celebra il 21 marzo di ogni anno. A tal fine, l’Amministrazione comunale ha promosso le varie iniziative sul tema, programmate dal presidio di Libera del Circondario imolese. A partire, venerdì 18 marzo, a Ca’ Vaina, dalla lettura dei nomi delle vittime della mafia; per proseguire sabato 19 marzo con la “Camminata cittadina con visita guidata alla Biblioteca della legalità” (posta a palazzo Monsignani), organizzata dal Comitato territoriale CSI di Imola, in collaborazione con l’associazione Libera, che ha visto l’adesione di decine di giovani.

Fra le iniziative promosse, c’è anche il contest fotografico “Scatti di memoria”, che è in pieno svolgimento in questi giorni, in collaborazione con il centro giovanile Ca’ Vaina, indirizzato ai giovani dai 16 ai 33 anni. Il tema del contest sono la legalità, la memoria, l’omertà e le vite delle vittime di mafia: i fotografi possono partecipare con gli scatti inerenti a queste tematiche e le foto rimarranno in mostra nel centro giovanile Ca’ Vaina, anche successivamente con possibilità quindi per gli insegnanti interessati di portare le scolaresche in visita. E sempre a proposito di scuola, ricordiamo la proposta formulata agli Istituti scolastici di dedicare, nelle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado del Circondario Imolese, un’ora della mattinata del 21 marzo ad approfondire l’argomento della memoria, dell’antimafia e dell’impegno civile.

“Riteniamo profondamente significativo celebrare la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, per rinnovare l’impegno contro l’infiltrazione mafiosa sui territori e per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale, per costruire informazione, sensibilizzazione ed una cultura sempre più condivisa, rinnovando al contempo il ricordo di chi ha dato la vita nella lotta alle mafie, per non far morire le idee testimoniate e l’esempio dato con il loro sacrificio”, commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità.

Ricordiamo che il Comune di Imola aderisce all’associazione Avviso Pubblico che, insieme all’Associazione Libera, è fra gli organizzatori della XXVII edizione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.