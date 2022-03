Ravenna. Una giornata di gara molto intensa per le ginnaste della Biancoverde del settore promozionale impegnate nella prima prova del campionato interregionale Uisp per le categorie 2^, 3^ e 4^.

Nella 4^ categoria scende in campo gara la veterana Sara Ghiddi che sale sul terzo gradino del podio nella competizione a 4 attrezzi.

Per la 3^ categoria invece partecipano le ginnaste Nicole Giacomozzi e Dolores Pirazzoli alla loro prima esperienza in questa categoria: il piazzamento, rispettivamente all’8^ e 9^ posto, ha risentito del passaggio alla categoria superiore. Una nota di merito è rappresentata dai i numerosi nuovi elementi portati da entrambe sui 4 attrezzi.

Per la 2^ categoria all around gareggiano Diletta Galassi, tra le senior, che si posiziona al 4 posto; mentre tra le junior Alessia Falat e Gaia Verri, anche loro alla loro prima esperienza in questa categoria, ottengono rispettivamente un ottimo 4 e 5 posto portando nuovi esercizi.



Concludiamo la giornata con le ginnaste specialiste di 2^ categoria: tra le junior si distingue Chiara Baroncini con una tripletta d’oro in tutti e tre gli attrezzi portati (parallele, trave e corpo libero) mentre Letizia Cavalieri è medaglia d’argento alle parallele e bronzo alla trave, nonostante stia ancora recuperando da un importante intervento ai piedi. Nelle senior conquista l’oro alle parallele Giulia Marzocchi, ottenendo anche un 4^ posto a corpo libero e un 6^ posto al volteggio.

Le allenatrici Michela Tonini, Barbara Mingarelli e Giulia Tagliaferri sono soddisfatte dei tanti progressi mostrati in gara in questa prima prova di campionato. Le competizioni della sezione Promozionale continuano il prossimo weekend con la prima prova federale del campionato Silver LD3 e LE3.