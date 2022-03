Faenza. Al via “Ciotole d’autore”, progetto che coniuga ceramica e solidarietà, ideato nel 2012 da Mirta Morigi e organizzato, con cadenza biennale, da Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza e al Service Club Rotary di Faenza.

Scopo ed essenza dell’iniziativa sono quelli di raccogliere le ciotole donate dai ceramisti partecipanti alla mostra mercato “Argillà Italia”, esposte poi presso un’asta benefica. Negli anni passati, “Ciotole d’autore” ha sostenuto diverse associazioni, tra cui Mani Tese (grazie a cui è stata ricostruita una scuola a seguito del terremoto del 2012 in Emilia), Sos Donna Faenza, per il sostegno alle donne vittime di violenza (2014), Anfas Faenza per un progetto di psicomotricità (2016) e l’associazione Grd (Genitori ragazzi down) per il progetto “Si può fare: Bottega della Loggetta”, finalizzato all’inserimento lavorativo (2018).

Grazie al miglioramento della situazione pandemica è ora possibile organizzare la tradizionale cena-asta di beneficenza, “Ciotole d’autore con zuppe di stagione”, che si terrà il 7 aprile, dalle ore 19.30) al Mic di Faenza. L’asta prevede l’acquisto di un biglietto numerato e in base all’ordine di sorteggio, sarà possibile scegliere la ciotola (esposta presso le mostre mercato Made in Italy 2020 -2021) preferita tra quelle messe in esposizione.

Il ricavato andrà a supportare l’associazione “Fiori d’Acciaio” di Faenza, realtà di volontariato formata da donne operate di carcinoma mammario presso l’unità operativa di Chirurgia senologica dell’ospedale di Faenza, le cui attività sono realizzate a sostegno della Chirurgia senologica del reparto Diagnostica senologica dell’ospedale di Faenza per sostenere le donne che affrontano questo percorso di cure.

Inoltre, in collaborazione con l’Associazione gemellaggi di Faenza, “Ciotole d’autore” sosterrà anche il progetto Damia-Eubea (Grecia), per contribuire a ripristinare la popolazione di pini di Aleppo, decimata dall’incendio dell’agosto 2021.

(Annalaura Matatia)