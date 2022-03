Castel San Pietro Terme (BO). “Il viaggio” è il titolo della mostra fotografica allestita presso le Terme di Castel San Pietro. L’evento è organizzato da Fanep (Famiglie neurologia pediatrica) in occasione della 11ª edizione della “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla” dedicata alla lotta ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna).

“La mostra presenta opere di Fabrizio Caron che già per la terza volta è vicino al ‘Fiocchetto Lilla’ della nostra città – sottolinea Antonio Lannutti, il referente castellano della Fanep organizzatore degli eventi del Fiocchetto Lilla -. 38 capolavori che onorano il Fiocchetto Lilla e la nostra città”.

La mostra è stata inaugurata sabato 19 marzo e si potrà visitare fino al 9 aprile negli orati di apertura dello stabilimento termale.

Tutto il programma del “Fiocchetto Lilla” di quest’anno, che come sempre è patrocinato e promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme, è caratterizzato dal tema “Il viaggio”.

“Il programma del ‘Fiocchetto Lilla’ Fanep 2022 è stato dettato anche quest’anno dall’emergenza Covid – spiega Antonio Lannutti -. Le restrizioni sono state pesantissime per tutti, ma i giovani ne hanno risentito in modo particolare perché privati di molti momenti aggregativi quali la frequenza scolastica, attività sportive e gite scolastiche, ecc. L’impatto psicologico su di loro è stato molto pesante, sono state osservate fragilità più diffuse e dove già esistenti si sono aggravate. Anche i Disturbi alimentari (Da) sono in aumento, le famiglie sono in allarme, sentono di aver bisogno di aiuto ma non sanno dove e come chiederlo. Oppure, come si fa a chiedere aiuto quando un male è invisibile? A tal proposito è stato preso a pretesto ‘Il viaggio’, luogo di forti emozioni, ma anche di grande fragilità quando ci si trova in difficoltà. E’ nel viaggio, quando si è lontani da casa e magari non si conosce neanche la lingua, che si dà fondo a tutte le risorse per chiedere aiuto. Ci si inventa di tutto per spiegare il nostro malessere e per farci capire. Fanep, quindi ha pensato ad un viaggio insieme: cittadini e istituzioni, coinvolgendoli in un percorso di sensibilizzazione e di informazione”.

Informazioni: www.fanep.org – pagina facebook: www.facebook.com/fiocchettolillacspt.