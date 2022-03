Cesena. Nelle gare di domenica 27 marzo scendono in campo, per il settore Silver, la ginnaste Biancoverde Dolores Pirazzoli e Sara Ghiddi.

Dolores ha gareggiato per la prima volta in una categoria di livello superiore, LD3 Junior2, classificandosi 4°: una bella prestazione, in particolare al volteggio dove si posiziona al 3° posto.

Sara, nel livello LE3 Senior2, sale sul podio con un ottimo 3° piazzamento al termine di una gara ben eseguita e con diversi nuovi elementi. Soddisfazione delle allenatrici per i progressi e i nuovi elementi visti in gara mentre le ginnaste, già rientrate in palestra, continuano la preparazione per le prossime prove.

Bronzo per la ginnasta di categoria A1 Crystal Mingo che, con una gara ben condotta, conferma la sua terza posizione regionale tra le allieve di primo livello (le più piccole), migliorando il suo punteggio totale e accedendo cosi alla fase nazionale in programma a Napoli il prossimo 7-8 maggio.

Tra le allieve di terzo livello, con una gara regolare, si piazza al decimo posto Alissa Yuna Minguzzi, mentre un piccolo infortunio prima dell’ultimo attrezzo impedisce ad Alice Barboni di concludere la gara che la vedeva al momento sicuramente sul podio. Fortunatamente, quest’anno, per l’ammissione alla fase nazionale sono considerate le migliori due prove su tre regionali. Si attende ora la classifica unificata di tutte le regioni per valutare la ammissione alla successiva fase nazionale anche per loro.

Intanto, la ginnasta Junior Biancoverde Alessia Guicciardi, che ha appena partecipato alla gara DTB Pokal di Stoccarda, salendo con la squadra nazionale Juniores sul terzo gradino del podio, sarà a breve convocata dalla Federazione Ginnastica d’Italia all’ormai importante e riconosciuto Trofeo internazionale di Jesolo in programma quest’anno il 9 e 10 aprile.