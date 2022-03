Accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa non è un optional: nella stragrande maggioranza dei casi è una vera e propria necessità. È importante però informarsi bene prima di firmare il contratto con un istituto di credito, perché al giorno d’oggi sono parecchie le offerte proposte dalle varie banche. La concorrenza è alta, dunque vale la pena confrontare le proposte di mutuo del momento, in modo da trovare facilmente quella più vantaggiosa ed adatta alle proprie esigenze. Vediamo insieme alcuni consigli utili per non sbagliare.

#1 Confrontare le offerte di mutuo prima casa online

Il primo passo da compiere è quello di confrontare le varie offerte del momento utilizzando un comparatore online. Conviene ad esempio trovare il miglior mutuo prima casa tra quelli proposti da Facile.it, che sono tutti affidabili dunque non ci si deve nemmeno preoccupare della sicurezza dell’istituto di credito. Utilizzando un comparatore come questo, si può avere in pochi minuti il quadro completo della situazione e valutare quali siano gli istituti di credito in grado di proporre l’offerta più vantaggiosa. Per capire quale sia l’opzione migliore tuttavia è importante sapere quali siano i dettagli che fanno la differenza: vediamoli dunque insieme nei prossimi paragrafi.

​ #2 Scegliere un mutuo a tasso fisso prima che aumenti

Quando si confrontano le varie offerte di mutuo per l’acquisto della prima casa, un fattore che deve sempre essere considerato è la tipologia di tasso d’interesse che viene applicata. Ad oggi è ancora meglio preferire quello fisso, ma non è detto che nei prossimi mesi la situazione rimanga invariata. Per il momento, infatti, i tassi d’interesse non si sono alzati per via della guerra in Ucraina ma non è da escludere che le banche scelgano nel prossimo futuro di aumentarli e in tal caso vale la pena prendere in considerazione anche quelli variabili.

​ #3 Verificare i requisiti per l’accesso alle agevolazioni

Un altro dettaglio che conviene sempre tenere in considerazione quando si valutano le varie offerte di mutuo è la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni, che renderebbero naturalmente più conveniente il finanziamento. In particolare, ricordiamo che attualmente sono previsti degli importanti vantaggi fiscali per gli under 36 che accendono un mutuo prima casa e che rispettano alcuni requisiti specifici. Informarsi è comunque sempre importante, in quanto di anno in anno vengono lanciate nuove iniziative e sarebbe un peccato non approfittarne.

​ #4 Attenzione al TAEG

Nel momento in cui si confrontano le varie offerte di mutuo per l’acquisto della prima casa, è fondamentale prestare attenzione non tanto al tasso d’interesse quanto piuttosto al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Questo, che viene espresso in percentuale, include i tassi d’interesse ma anche le spese extra che vengono applicate da parte dell’istituto di credito. Considerando il TAEG è dunque possibile capire quale sia l’effettivo costo del mutuo e naturalmente più questo dato è basso maggiore è la convenienza dell’offerta.

​ #5 Tempistiche di erogazione del mutuo

Infine, conviene sempre informarsi circa le tempistiche di erogazione del mutuo, soprattutto se si ha una certa urgenza di ottenere il capitale per procedere con la sottoscrizione del contratto di acquisto.