Il Circolo Italexit Imola effettuerà una “Camminata per e con la Costituzione” ritenendo che molti dei principi fondamentali di questa Costituzione negli ultimi due anni siano stati costantemente e deliberatamente calpestati, nel silenzio (o peggio, perfino approvazione) quasi generale della popolazione e dei rappresentanti politici.

Italexit (rappresentata a livello nazionale dal senatore ex 5 Stelle Gianluigi Paragone, ndr) non condivide le scelte politiche liberticide e che hanno finora ignorato il rispetto di diritti fondamentali come quello alla salute, alla libertà di movimento e da ultimo quello di ripudiare la guerra.



Pertanto gli iscritti a Italexit hanno organizzato un corteo, con l’obiettivo di manifestare il loro dissenso dalle attuali scelte governative e, nel contempo, “ricordare a chiunque vedrà il nostro

passaggio che siamo noi cittadini i primi che dobbiamo chiedere e ottenere il rispetto dei nostri diritti”.

Tutti i cittadini sono invitati ad unirsi agli iscritti del Circolo, il corteo partirà alle 18.30 del 1° aprile dal piazzale della stazione ferroviaria, arrivo in piazza Matteotti e aperitivo libero, per brindare alla Costituzione “più bella del mondo”, come affermato a gran voce da un famoso attore italiano solo pochi anni fa.