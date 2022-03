I servizi AFC (amministrazione, finanza e controllo) sono una parte essenziale delle imprese al giorno d’oggi. Infatti, per essere competitivi sul mercato, è necessario anche prestare attenzione alla contabilità e alla valutazione delle performances. Ad occuparsi di questi ambiti, sono degli specialisti del settore, ovvero dei professionisti con un background. Esistono, infatti, dei corsi di laurea in amministrazione, finanza e controllo (sia percorsi triennali che magistrali); ma è possibile intraprendere una carriera in questo ambito anche con una laurea in materie economiche da completare con un buon master in amministrazione finanza e controllo di gestione (AFC) che permette di ottenere una formazione specifica.

Cosa si intende con AFC?

Con l’acronimo AFC, si intendono diverse attività concernenti la contabilità, il bilancio, la gestione del budget aziendale, ecc. La gestione dei servizi di amministrazione, finanza e controllo, attualmente viene effettuata mediante dispositivi tecnologici al passo con i tempi, come ad esempio i diversi software gestionali capaci di analizzare i dati, ma non è possibile prescindere dall’intervento umano. Infatti, per adempiere a tali funzioni, le aziende assumono professionisti con conoscenze giuridico-economiche, in grado di pianificare le strategie aziendali in modo ottimale e di intervenire per la risoluzione delle criticità nei vari settori.

Specializzarsi in Amministrazione, Finanza e Controllo

I soggetti che hanno una formazione specifica in amministrazione, finanza e controllo hanno in primo luogo delle competenze concernenti l’economia ed il fisco, e sono capaci di leggere e redigere un bilancio nonché di controllare i libri contabili. Ovviamente, per fare ciò, è fondamentale conoscere anche le leggi nazionali e sovranazionali che regolano tali aspetti, in modo da operare sempre in conformità con le diverse normative. Inoltre, questo tipo di professionista, è in grado di gestire i flussi di cassa, di individuare e risolvere problematiche della gestione aziendale, ecc. Altre sue conoscenze riguardano la valutazione aziendale, la revisione dei rischi e la matematica finanziaria. Grazie a tali nozioni, può intervenire in caso di problematiche finanziarie e risanare l’equilibrio dell’azienda. Uno specialista di AFC, però, può occuparsi anche di gestione del personale, poiché è in grado di comprendere le esigenze del mercato e quali sono le risorse umane necessarie per soddisfarle.

Gli sbocchi lavorativi

Ma quali sono, in concreto, gli sbocchi lavorativi per un professionista che ha competenze in ambito AFC? In particolar modo, questo professionista è ampiamente ricercato dalle aziende per occuparsi della revisione contabile, della consulenza aziendale, ma anche dei vari aspetti della contabilità o nel settore amministrativo. Molti professionisti del settore AFC, infatti, trovano impiego come responsabili (amministrativo, gestionale, finanziario) o direttori generali; come consulenti tributari, attuariali, del lavoro; come revisori contabili, auditor (con questo termine si indica colui che si occupa di certificare che i processi produttivi siano conformi alle normative vigenti); o ancora come analista finanziario. Sicuramente è possibile affermare che le opportunità disponibili per chi ha una formazione in questo ambito sono molteplici e tutte molto richieste dalle aziende sul territorio, specialmente quelle più grandi e competitive. Si tratta, inoltre, di un tipo di formazione richiesta molto anche al di fuori dei confini nazionali.