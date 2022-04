Dozza. Aprile è storicamente il mese del Vinitaly, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al vino, in programma a Verona dal 10 al 13 dopo due anni di “assenza” causa pandemia. Enoteca Regionale Emilia Romagna sarà dunque impegnata al Padiglione 1 a promuovere le eccellenze enologiche, e non solo, della regione. Per chi non potrà recarsi all’evento veronese, alla Rocca proseguono gli appuntamenti alla scoperta dei vini e delle aziende della nostra regione.

I banchi d’assaggio tematici domenicali per questo mese propongono la briosa abbinata Lambrusco e Fortana il 3 aprile, il Pignoletto il 10, Malvasia e Famoso il 17 e un appuntamento con gli Spumanti made in Emilia-Romagna il 24 aprile. Il 1° maggio, banco dedicata alla regina di Romagna, l’Albana. In abbinamento ai vini sarà sempre possibile scegliere anche alcune eccellenze gastronomiche sempre ovviamente made in Emilia-Romagna. Costo: tre assaggi di vino 7 euro, piattino di stuzzicheria a richiesta 3 euro. Il banco d’assaggio si svolge dalle 14,30 alle 18,30.

L’occasione per incontrare direttamente i produttori della nostra regione e assaggiare, gratuitamente, i loro vini è invece fornita dalla rassegna “Viganioli in enoteca”, in programma il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18.30. Si parte il 2 aprile con i vini di Merlotta di Imola e i prodotti dell’Acetaia del Duca di San Vito di Spilamberto, 9 aprile Palazzo di Varignana di Castel San Pietro, 16 aprile Tenuta Uccellina di Russi, il 23 Tenuta La Viola di Bertinoro, il 30 Ca’ Bruciata di Imola. L’appuntamento di maggio è sabato 7 con Montaia di Cesena.

Inoltre, mercoledì 27 aprile, alle 20.30, è in programma una serata speciale dal titolo Cocktails DiVini: una degustazione d’eccezione, partendo dalla tradizione dei vini emiliano-romagnoli, per proseguire con i più famosi cocktails internazionali che avranno come protagonisti Pignoletto frizzante, Romagna Albana secco e passito. Un incontro tra la miscelazione e l’arte dei nostri vignaioli. Costo della serata: 25 euro, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni generali: tel. 0542367741; [email protected]