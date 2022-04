Castel San Pietro (Bo). Speciale preview di Very Slow Outdoor Tours: venerdì 8 aprile alle 17,30 in via Tanari si terrà “Tramonto in collina”, suggestiva performance rivolta in particolare a bambini e famiglie, all’insegna dello stare insieme, del divertimento e della creatività, organizzata in collaborazione con lo Studio d’Arte FC di Anna Boschi.

Un artista coinvolgerà il pubblico nella creazione di un’opera collettiva. L’evento si svolgerà all’aria aperta, nel rispetto di tutte le precauzioni contro la diffusione del covid 19, e nello spirito di accoglienza di Anna Boschi, che al termine aprirà le porte dello Studio FC, per una visita alla Mostra Internazionale di Mail Art da lei stessa curata.

Per info e prenotazioni: tel. 051 6951379 – [email protected]

Prenotazione online sul sito: www.prolococastelsanpietroterme.it

L’evento di venerdì 8 preannuncia l’arrivo di un intenso weekend di turismo esperienziale con bike, escursioni, area espositiva e mercato, degustazioni e intrattenimenti, in programma il 9 e 10 aprile a Castello.

L’edizione 2022 di Very Slow è promossa dal Comune di Castel San Pietro Terme con la collaborazione di Pro Loco, Osservatorio Nazionale Miele, Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi e Fondazione per lo Sport Silvia Parente, insieme a tante altre associazioni e realtà del territorio. Inoltre Very Slow rientra nel progetto Outdoor Tours: Turismo Sostenibile ed Esperienziale, ed è finanziato dal PTPL 2022 – Programma Turistico di Promozione Locale della Città Metropolitana di Bologna.

Programma e aggiornamenti sui canali istituzionali: sito web www.cspietro.it, Facebook https://www.facebook.com/cspietro/ – YouTube https://www.youtube.com/user/comunecspt – Instagram https://www.instagram.com/comune_castel_san_pietro_terme/?hl=it