Aggiornamento ore 12 del 6 aprile (dati del 5 aprile). Nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna 11 decessi (come ieri). I positivi sono 5.343 (ieri 3.103) con 25.102 tamponi (ieri 27.259 ), per un indice di positività al 21,3% (ieri 11,4%). 3.171 i guariti. Terapie intensive: 38 (come ieri). Ricoverati con sintomi: 1.222 (+16). I casi attivi sono 56.356 (+2.161).

Nell’Ausl di Imola i nuovi casi sono 110 (ieri 113), con 589 tamponi totali refertati (ieri 747), per un indice di positività al 18,7% (ieri 15,1%). Sono 2 le persone ricoverata nelle terapie intensive (- 1).

In Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia 150 morti (ieri 194). 69.278 positivi (ieri 88.173), con 461.448 tamponi (ieri 588.576), per un tasso di positività al 15% (come ieri). Terapie intensive: 466 (- 5), ricoverati con sintomi: 10.164 (- 82). I guariti sono 69.837. Gli attuali positivi 1.274.286 (- 102).

