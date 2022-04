Imola. Venerdì 8 aprile e lunedì 11 aprile alle 18, avranno luogo i primi due incontri dei work cafè previsti all’ex Bar Bacchilega nell’ambito del progetto “Empowerment e impresa al femminile” sviluppato dagli assessorati alle Pari Opportunità e allo Sviluppo Economico del Comune con il supporto di Demetra formazione.

“COWORKING E TEMPORARY OFFICE” è l’argomento del primo incontro che vedrà come relatrici Anna Cavina, di Officina Immaginata, che presenterà il nuovo Coworking attivo nel Centro Giovanile Ca’ Vaina e Selene Tondini, dottoranda in Sociologia e Ricerca Sociale di Unibo e fondatrice della start-up LUMO. L’incontro si svolgerà venerdì 8 aprile dalle 18 alle 19.30

Il coworking rappresenta un’opportunità concreta per chi inizia un’attività di impresa perché permette di contenere i costi, ma allo stesso modo diventa occasione per fare rete con altri soggetti con cui si condividono gli spazi, dando inoltre risposta a chi necessita di un luogo di lavoro per periodi limitati.

“DONNE IN AGRICOLTURA: potenzialità e criticità nel settore agricolo” sarà l’argomento per un incontro informale, un dialogo dinamico e aperto al contributo di tutte le partecipanti in cui verrà affrontato il ruolo della donna nell’impresa agricola attraverso le diverse tematiche e grazie all’ascolto di esperienze dirette. L’incontro si svolgerà lunedì 11 aprile dalle 18 alle 19.30

Le figure lavorative femminili ricorrenti nel settore agricolo sono diverse: manodopera dipendente, donne titolari d’azienda ma che non ne seguono direttamente la gestione, donne che, pur lavorando a tempo pieno nell’azienda familiare, ricoprono il ruolo di coadiuvante fino ad imprenditrici che hanno creato imprese concorrenziali.

Le imprese agricole italiane condotte da donne sono oggi più di 200mila, rappresentano il 28,5% del totale delle imprese attive e sono presenti in tutto il territorio italiano con percentuali tutt’altro che irrisorie. In un settore tradizionalmente considerato maschile le donne si sono fatte largo grazie all’impegno, alla predisposizione nei confronti dell’innovazione, all’attenzione alla sostenibilità. Le imprenditrici agricole hanno, inoltre, rivoluzionato positivamente il settore introducendo attività quali l’educazione ambientale e alimentare dedicate alle scuole.

Molte le tematiche che verranno affrontate, tra cui la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con la partecipazione delle associazioni di categoria e gli interventi di Elisa Spada, assessora alle Pari Opportunità, Pierangelo Raffini assessore allo Sviluppo Economico e Anna De Veridicis, consigliera comunale Pd.

Il tutto all’interno del più ampio progetto “Empowerment e impresa al femminile” che prevede anche un corso di formazione a cui partecipano sedici donne che intendono sviluppare una propria idea imprenditoriale, ma anche con un’attività autonoma e che vogliono affrontare un percorso di aggiornamento.

Dichiarazione congiunta Spada e Raffini: “Il work cafè al Bacchilega è per noi il luogo aperto di riflessione e confronto sul tema del lavoro femminile in tutti i suoi aspetti, focalizzando potenzialità da sviluppare e criticità da affrontare con tutte le attrici e gli attori coinvolti nei differenti ambiti. Per noi è inoltre l’occasione per fare vivere un luogo straordinario nel cuore del centro storico”

Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Sviluppo sostenibile, Politiche di genere e partecipative al tel.0542 602372-2580 o alla mail [email protected].