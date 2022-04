Imola. E’ improvvisamente venuto a mancare a 73 anni Giovanni Torricelli, presidente regionale di Primola, il centro culturale che la sua sede imolese in via Lippi 2/C, dove Torricelli trascorreva molto del suo tempo per organizzare iniziative nell’ambito culturale, sociale e formativo.

Sindaco di Alfonsine dal 1976 al 1989, dopo quella esperienza amministrativa ha dedicato gran parte della sua vita allo sviluppo di Primola. Molto attento agli aspetti della comunicazione è stato l’artefice di diverse pubblicazioni compreso il mensile “Gentes”, realizzato in collaborazione con le redazioni dei settimanali “sabato sera” e di “sette sere”.

L’Amministrazione comunale di Imola esprime profondo cordoglio per la sua e “ricorda con profonda stima e gratitudine l’attività di formazione, attraverso i vari corsi e progetti attivati, fra i quali anche quelli indirizzati al sistema scolastico e formativo imolese. Fra questi, in primo luogo i numerosi corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, oltre ai corsi sui linguaggi dell’informatica nonché quelli di numerose lingue straniere”.

In secondo luogo, ma non meno importante “l’attività del doposcuola rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, organizzato nella sede del centro Auser – Primola di via Lippi. Da ultimo, il volume Le Scuole hanno un nome, pubblicata da Bacchilega Editore, uscita a fine anno 2021 e promossa dall’associazione Primola, con il patrocinio del Comune di Imola e il sostegno della Fondazione Istituzioni Riunite. Si tratta di una guida che ha contribuito a riportare alla luce le storie di tante personalità illustri a cui sono dedicate le scuole imolesi”.

Sono progetti “che rimangono patrimonio della città, come certamente indimenticabili resteranno la sua passione e il suo impegno per la formazione di tutti, con le proposte culturali che con l’Associazione Primola ha messo in campo in diversi ambiti, dall’arte alla letteratura, rivolte a tutte le generazioni, con un’attenzione particolare ai più giovani”.