Al via a Bologna e in altre 5 città d’Italia gli sportelli energia per incontrare cittadine e cittadini che vogliono informarsi sulle possibilità e le opportunità per ridurre il proprio impatto sul pianeta, ad esempio rendendo la propria abitazione energeticamente efficiente installando pannelli solari e non solo. Lo sportello offrirà consulenza gratuita a tutti i cittadini della regione, e metterà a disposizione di 20 famiglie una diagnosi gratuita dei consumi energetici ed elettrici. Le attività dello sportello saranno presentate in un infoday previsto per il giorno 14 Aprile, in cui si parlerà di ecobonus, caro energia e lettura delle bollette.

Gli sportelli energia sono parte del progetto Life ClimAction, un progetto di Legambiente e knowledge partner Enel Foundation finanziato dal Programma Life, che fino al dicembre 2023 porterà i piani strategici dell’Unione Europea e dell’ONU tra la comunità per coinvolgere tutti i portatori di interesse nella grande sfida del cambiamento climatico e rendere la transizione ecologica un’occasione di crescita sana, equa e sostenibile.

Il progetto coinvolgerà cittadini, giovani, popolazione scolastica, amministrazioni e imprese per costruire un nuovo patto di comunità e una nuova consapevolezza collettiva per creare un fronte trasversale e compatto in grado di mettere in campo buone pratiche per contrastare l’emergenza climatica. Carovana per il clima, iniziative nelle scuole e per amministrazioni, incontri con la cittadinanza, approfondimenti e orientamento agi studi e al lavoro per i giovani, incontri tra imprenditori per scoprire e condividere buone pratiche già in campo sono solo alcune delle iniziative che verranno organizzate nell’ambito del progetto insieme alla realizzazione di materiali tematici specifici che saranno messi a disposizione attraverso il sito di progetto www.lifeclimaction.eu.

Info days del 14 aprile

“Come orientarsi tra caro bollette e incentivi fiscali? Incontro informativo con lo sportello energia”, sala Alessandri, Via Gorki 10 c/o centro civico Michelini, giovedì 14 aprile dalle 17-30 alle 19.

Sportello energia Bologna c/o Legambiente Emilia Romagna, via Massimo Gorki 6, Bologna Corticella: martedì dalle 15 alle 19 in presenza, venerdì dalle 13 alle 15 sportello telematico – mail: [email protected]