Faenza. Da diversi anni a questa parte l’iniziativa “Buoni in famiglia”, nata a seguito di un accordo tra Aser e l’Unione della Romagna faentina, si occupa di fornire servizi di sostegno socioeconomico alle famiglie indigenti dell’Urf (e non solo); in particolare, viene periodicamente destinato l’1 per cento di quanto fatturato (nel territorio) ai Servizi alla comunità dell’Unione faentina, al fine di incentivare programmi di sostegno alle famiglie in difficoltà.

Oltre a questo Aser garantisce a titolo gratuito dieci servizi l’anno di onoranze funebri a famiglie in difficoltà economica, sempre all’interno dell’Unione.

I numeri raccolti nell’ultimo anno hanno evidenziato che Aser ha versato ai Servizi alla comunità 11 mila euro al fine di garantire prestazioni funerarie gratuite, oltre all’importo di 7.660 euro, pari all’1% del fatturato dei servizi svolti nell’Unione; in particolare, quest’anno tale somma è stata destinata dai Servizi alla comunità dell’Unione della Romagna Faentina all’associazione “Grd-Genitori di ragazzi con disabilità” della Bottega della Loggetta, straordinario ed efficiente progetto di autentica inclusione, rivolto a ragazzi e ragazze con disabilità.

Ogni anno Grd e Bottega della Loggetta si occupano infatti dei loro ragazzi, cercando di fare acquisire a ciascuno di loro un’autonomia sociale e lavorativa sempre maggiore. Oltre ad essere tutti attivamente impegnati in svariate attività lavorative, i ragazzi della Bottega della Loggetta si occupano nella gestione dell’omonimo negozio, che vende prodotti cosmetici e alimentari biologici , assieme a libri e altri beni di consumo. Accanto alla conquistata indipendenza lavorativa, hanno, da poco, acquisito un’indipendenza a 360 gradi, andando ad abitare fuori dalle quattro mura famigliari.

“Aser è una delle società che fa parte di Ravenna Holding che, come le altre che la compongono, lavorano bene sui nostri territori e garantiscono alle comunità di gestire al meglio i servizi dedicati i cui risultati non sono sempre scontati. Ravenna Holding ha una guida sicura che nel tempo ha permesso agli enti del tessuto economico dei soggetti a guida pubblica che sono riusciti a garantire da un lato servizi efficienti e dall’altro la possibilità di assegnare alla comunità un ritorno. Aver quindi scelto di dedicare una parte del bilancio di Aser a questioni sociali è davvero importante e lodevole. Quest’anno abbiamo deciso che il contributo venisse dedicato alla Bottega della Loggetta, una realtà importante per il nostro territorio, che porta avanti da diversi anni progetti di emancipazione per i ragazzi che segue”, ha dichiarato il sindaco di Faenza Massimo Isola.

(Annalaura Matatia)