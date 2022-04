Castel San Pietro (Bo). L’attesa è finita: sabato 9 e domenica 10 aprile la cittaslow di Castel San Pietro Terme si anima con “Very slow outdoor tours”, weekend di turismo esperienziale con bike, escursioni, area espositiva e mercato.

I primi ad aprire, sabato mattina nel centro storico dalle ore 9, saranno gli stand con le eccellenze enogastronomiche, i prodotti locali a Km 0 e le tipicità agroalimentari.

Lungo via Matteotti si potranno trovare gli operatori enogastronomici in arrivo da tutta Italia che proporranno le loro specialità, dai formaggi ai dolci ai salumi e altro ancora, mentre piazza Acquaderni sarà dedicata agli agricoltori e apicoltori locali.

Dalle 11,30 in piazza XX Settembre prenderà il via “I mieli italiani e le eccellenze castellane”, presentazione, esposizione e degustazioni dei Grandi Mieli d’Italia a cura dell’Osservatorio Nazionale Miele. Alle 12 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con il taglio del nastro da parte del sindaco Fausto Tinti affiancato da altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale e altre autorità locali, accompagnato dalla musica del Corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme.

E, poco dopo, alle 12,15 partirà il primo degli “Outdoor Tours”, i percorsi turistici che per il secondo anno caratterizzano Very Slow, tanto da essere divenuti parte integrante del titolo della manifestazione, poiché fa parte del progetto “Outdoor Tours: Turismo Sostenibile ed Esperienziale”, finanziato dal PTPL 2022 – Programma Turistico di Promozione Locale della Città Metropolitana di Bologna. Si tratta di veri e propri percorsi turistici per tutti, certificati e scaricabili da chiunque desideri visitare il nostro territorio. Su questi percorsi nelle due giornate del 9 e 10 aprile si sviluppano vari appuntamenti.

Alle ore 12.15 partirà dunque dall’infopoint in piazza XX Settembre “Valle del Sillaro in bike”, percorso in bici ed ebike da Castel San Pietro Terme al Villaggio della Salute Più, organizzato in collaborazione con Fondazione per lo Sport Silvia Parente, fondazione per lo sport e il turismo come inclusione sociale. Il percorso, della lunghezza di 35,8 km (andata e ritorno) e della durata di circa 3 ore, è facile, aperto a tutti e accessibile alle persone con disabilità con bici assistite, tandem e handbike. Saranno presenti guide e accompagnatori. E’ obbligatorio l’uso del caschetto. Info e prenotazioni: Servizio Turismo tel. 051 6954112 – 159 – 150 – [email protected]. Scarica le tracce del percorso nel sito web del Comune.

Nel frattempo dalle ore 9,30 aprirà nella Sala espositiva di via Matteotti 79 “Roadtown ER”, mostra fotografica a cura di Fabio Gubellini che propone un viaggio lungo la via Emilia per scoprire le opere di riqualificazione urbana (aperta fino al 22 aprile: sabato 9 e domenica 10 con orario continuato dalle 9,30 alle 19, mercoledì, venerdì e sabato dalle 17,30 alle 19, domenica 17 chiuso). A seguire visita descrittiva ai punti di riqualificazione urbana di Castel San Pietro Terme (info e prenotazioni: tel. 051/6951379 [email protected] – Prenotazione online: www.prolococastelsanpietroterme.it).

Inoltre alle ore 10,30 a Palazzo di Varignana, in via Ca’ Masino 611A, prenderà il via “Health Revolution”, evento dedicato a salute, benessere e longevità, in occasione della presentazione del libro “Health revolution. I 5 pilastri della salute”, con la dottoressa Annamaria Acquaviva, autrice del libro e fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana, che dialogherà con esponenti del panorama scientifico italiano (info e prenotazioni: Palazzo di Varignana tel. 051/19939918 – [email protected] – www.palazzodivarignana.com).

Nel pomeriggio dalle ore 14 alle 19 in piazza XX Settembre, divertimento per i più piccoli con “Scombussolo giochi per tutti”, eco-gio­chi e laboratori a cura di Scombussolo Ludobus, con omaggi per tutti i bambini offerti da Alce Nero.

Alle ore 15,30 nell’area Fonte Fegatella e Ponte sul Sillaro ci sarà l’inaugurazione nel Parco Lungosillaro delle panchine donate alla città, seguita dalla partenza del “Giro in bici”, percorso di 3,8 km per bambini e famiglie nel Parco Lungosillaro, accompagnati dall’Associazione nazionale Carabinieri, sezione Maresciallo Cavagnero CSPT e Gruppo sportivo della stessa, con supporto meccanico di LR Bike. Obbligatorio indossare il casco. In caso di maltempo, il tracciato e l’evento potrebbero subire variazioni (info e prenotazioni: tel. 051 6951379 –[email protected] – prenotazione online: www.prolococastelsanpietroterme.it)

Contemporaneamente dalle 15.30 alle 18.30 in piazza XX Settembre appuntamento per i bambini da 4 a 11 anni: letture per l’infanzia su natura, ambiente e pace, contro gli stereotipi, seguite dal laboratorio artistico “Con i colori della natura” per realizzare un dipinto che promuova la pace e la giustizia ambientale. A cura di Officina Immaginata. Con omaggi per tutti i bambini offerti da Alce Nero (info e prenotazioni: tel. 051 6951379 – [email protected] – prenotazione online: www.prolococastelsanpietroterme.it).

Dalle ore 18 alle 22 piazza XX Settembre “Dotti e Ghiotti”, percorso di conoscenza e assaggio di piatti d’eccellenza, una quasi cena nella sug­gestiva cornice di piazza XX Settembre a cura di Istituto alberghiero Bartolomeo Scappi e Osservatorio Nazionale Miele. Si potranno degustare alcune ricette di piatti tipici con mieli e formaggi del territorio rea­lizzate dagli studenti dell’Istituto Scappi, che si occuperanno anche dell’accoglienza del pubblico. Wine and beer gli stand delle bevande. Negli stessi orari in piazza “Intrattenimento musicale parole e note” in collaborazione con Su Di Tono Music Lab.