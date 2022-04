Imola. Parlarne assieme per affrontare “l’impotenza disarmante che tutte noi proviamo a causa della guerra in Ucraina”. La libreria dei ragazzi “Il Mosaico” di via Aldrovandi 5/A a Imola ha organizzato una serie di iniziative a questo tema “per parlare, discutere, confrontarci ed incontrarci”.

Lunedi 11 aprile, ore 20, sala del Sersanti, piazza Matteotti 8

“I bambini e la guerra”, conversazione con il pedagogista Valter Baruzzi.

I bambini vedono immagini della guerra e ne sentono parlare. Tutti e tutte noi sentiamo la necessità di capire come parlane, come rispondere alle loro domande e come affrontare questo tema anche quando i bambini non ne parlano.

Incontro gratuito con prenotazione rivolto a genitori, insegnanti e formatori.

Sabato 23 aprile, ore 17, sala delle Stagioni via Emilia 25

“Partigiane”. L’assessore Giacomo Gambi intervista Stefano Catone, coautore del libro Partigiane, e l’editore Giuseppe Civati.

Con il patrocinio di Anpi Imola e e un intervento del presidente Gabrio Salieri.



Sono storie di incredibile coraggio e di immensa libertà, quelle che troverete nelle pagine di questo libro. Sono le storie, narrate in prima persona, di dieci donne che decisero di partecipare alla Resistenza e che, dopo il 25 aprile, continuarono a fare grandi cose per la Repubblica. Troppo spesso identificate come figure minori della Resistenza – una costante che purtroppo riguarda tuttora le donne in ogni campo –, imbracciarono anch’esse le armi, in montagna e in città, fecero le “staffette”, ciclostilarono volantini con cui diffondevano le proprie idee. Idee di pace, idee di libertà, idee di uguaglianza, idee per un’Italia e un’Europa diverse da quelle in cui erano cresciute. Da Ada Gobetti a Teresa Mattei, passando per Renata Viganò e Ursula Hirschmann, Partigiane racconta la Resistenza con uno sguardo diverso, quello delle donne.

Sabato 23 aprile, ore 16.30, libreria “Il Mosaico”, via Aldrovandi 5/A

“La luna di Kiev”, lettura a cura di Marina Mazzolani.

Evento a cura dell’associazione “Futuro in comune” Imola, in collaborazione con la Croce rossa.



La filastrocca di Gianni Rodari “La luna di Kiev”, diventata virale a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina, diventa un album illustrato da Beatrice Alemagna che sarà in tutte le librerie e store online dal 19 aprile, al prezzo popolare di 8 euro per Einaudi Ragazzi.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce rossa italiana per l’emergenza umanitaria in Ucraina di fronte alla quale “è impossibile restare indifferenti. Noi di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni ci siamo da subito interrogati su come poter fare la nostra parte. La risposta è arrivata dai lettori”.

“Il profetico Rodari – spiegano – la scrisse nel 1955 come inno alla fratellanza tra i popoli e oggi, a quasi 70 anni dalla prima pubblicazione, il celebre componimento tratto dalla raccolta Filastrocche in cielo e in terra è stato eletto come simbolo della richiesta di pace”.

“Chissà se la luna/di Kiev/è bella/come la luna di Roma,/chissà se è la stessa/o soltanto sua sorella…” sono i primi versi della filastrocca.