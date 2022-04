Imola. In occasione della settimana del “Formula 1 Rolex Gran Premio del Mady in Italy e dell’Emilia Romagna”, il Comune di Imola, in collaborazione con il MAUTO (Museo dell’Automobile, Torino) organizza una serata a tema F1, al Teatro ‘Ebe Stignani’, mercoledì 20 aprile alle 20,30.

“Storie di Corse”, questo il titolo della serata, è un racconto incentrato sul mondo dei motori: i giornalisti Biagio Maglienti e Giorgio Piola ripercorreranno la storia di grandi personaggi del mondo della F1, molto legati a Imola: Ayrton Senna e Gilles Villeneuve. Inoltre ci sarà un omaggio a Gian Carlo Minardi.

Biagio Maglienti è giornalista e commentatore a Sky Sport, segue sul campo le gare della Formula 1 e del Motomondiale da più di trent’anni. Giorgio Piola è un giornalista e commentatore televisivo noto per la sua attività di inviato tecnico esperto di Formula 1. Famoso per i suoi disegni dei particolari tecnici delle monoposto, vanta il maggior numero di Gran Premi di Formula 1 seguiti dal vivo.

“Io e Giorgio Piola abbiamo due caratteri differenti, ma insieme abbiamo tanto da raccontare sul mondo della Formula uno. Io a lui devo solo dire grazie perché mi ha insegnato molto, tutto. Ho imparato da lui come da tanti giornalisti della sua età, quando in F1 il rapporto pilota-giornalista era un’altra cosa rispetto ad oggi. Ebbene vivendo questi uomini, questi professionisti, ho cercato di continuare questa tradizione e portare questo spirito anche ai giorni nostri. Di fatto comunque, durante questa serata, vorremmo raccontarvi episodi inediti o quasi che abbiamo vissuto assieme o in periodi differenti. Lo vorremmo fare raccontandovi queste storie vissute, come se fossero dei piccoli romanzi, perché la F1 in realtà è un grande libro, scritto e raccontato, dove ogni aneddoto trova spazio per essere al confine con la realtà e la leggenda”, spiega Biagio Maglienti.

“Le “Storie di Corse” del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile – sono appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati di Formula 1 e del motorismo storico. Siamo lieti di organizzare a Imola, in occasione del “Formula 1 Rolex Gran Premio del Mady in Italy e dell’Emilia Romagna”, il prossimo incontro con Biagio Maglienti e Giorgio Piola, due nomi di riferimento nel mondo delle corse automobilistiche; avremo così l’opportunità di far conoscere le nostre iniziative ad un pubblico sempre più ampio, e di offrire ai tanti affezionati del MAUTO un altro evento ricco di emozioni. Ringraziamo la Città di Imola e il Teatro ‘Stignani’, che ospiterà la serata, e Biagio e Giorgio che il 20 aprile condivideranno con noi racconti inediti e ricordi di Ayrton Senna, Gilles Villeneuve e Gian Carlo Minardi, protagonisti molto amati dei GP di Imola del passato”, commenta da parte sua Mariella Mengozzi, direttrice del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, Torino.

“Il ritorno della F1 a Imola, finalmente col pubblico, ci consente di organizzare anche eventi collaterali in città. Fra questi, siamo molto contenti di questa serata, che ci condurrà nei ricordi e nella storia della F1 a Imola, con tre personaggi che ne sono pietre miliari: Senna, Villeneuve e Minardi. Ringraziamo il MAUTO per questa collaborazione e siamo certi che questa serata, visibile anche in streaming, sarà l’anteprima di quella magica atmosfera che solo un Gran Premio di F1 può creare in città”, conclude Elena Penazzi, assessore Turismo, Autodromo e Grandi eventi.

I cittadini interessati a questa serata, ad ingresso gratuito, possono prenotare mandando una mail a [email protected] specificando il numero di posti da riservare, fino al 19 aprile, fino a esaurimento posti. Si può in alternativa telefonare, in orario 11-13, giorni feriali al numero 0542 602610. E’ prevista la diretta streaming sul sito e sulla pagina Fb del MAUTO e del Comune di Imola.