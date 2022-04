Negli ultimi due anni i giocatori di giochi per PC sono rimasti soddisfatti dalla quantità di videogiochi disponibili per la loro postazione da gioco preferita.

Rispetto al passato è più facile che un prodotto videoludico venga sviluppato su tutte le piattaforme, ma quel che ha reso più felici i PC gamer è l’arrivo di quelli esclusivi per console (in particolare per Play Station) su computer: giochi come Death Stranding, Monster Hunter: Rise, God of War e Horizon: Zero Dawn sono finalmente giocabili con una grafica più dettagliata, una maggiore fluidità ed è finalmente possibile implementare delle mod per arricchire l’esperienza di gioco, tutto questo a patto di avere un computer di fascia alta.

È inoltre il miglior modo per approcciarsi ad alcuni generi di gioco, come gli sparatutto in prima persona, gli strategici e le avventure grafiche, dove alcune volte la precisione del mouse è essenziale.

Giocare su PC a costo zero

Uno dei vantaggi del gaming su PC è il costo ridotto dei videogiochi. Attraverso varie piattaforme online, è possibile trovare infatti titoli in forte sconto, ma anche molti titoli gratuiti con cui impegnare il tempo libero che si ha a disposizione.

Questo tipo di giochi vengono indicati come free to play (spesso abbreviati in F2p o FtP) e sono noti per essere giocabili senza dover per forza metter mano al portafogli. Questa tipologia di gioco ha trovato largo spazio nel mondo del videogioco mobile, dove l’utilizzo della moneta ha spesso il solo scopo di velocizzare alcune meccaniche del gameplay o semplicemente delle modifiche estetiche al proprio avatar.

Tuttavia, molti di questi giochi sono rimasti confinati per un po’ di tempo solo su smartphone per diversi motivi, primo fra tutti l’utilizzo di comandi pensati per schermi touch-screen. Fortunatamente alcuni di questi sono stati portati anche su PC attraverso delle ottime conversioni, entrando a far parte di quella lista di giochi gratis per PC da avere assolutamente e giocabili senza problemi anche su computer di fascia medio-bassa.

Un esempio sono i giochi scaricabili da piattaforme come Plarium, dove spiccano Raid Shadow Legends e Vikings: War of Clans, due dei titoli free to play più giocati.

Un futuro roseo

Con il passare degli anni, il mercato dei videogiochi per PC potrà soltanto migliorare. Essendo la macchina più performante in circolazione, molte delle tecnologie più importanti, come i visori per la realtà aumentata, o VR, diventano sempre più alla portata di tutti.

Anche i recenti avvenimenti, come l’acquisto di alcuni storici publisher quali Activision e ZeniMax Media da parte di Microsoft, rappresentano buone notizie per i gamer. Microsoft è infatti nota per le sue politiche aziendali che continuano a rendere felici milioni di videogiocatori, per merito dei numerosi servizi offerti, come il GamePass, un abbonamento che consente di giocare centinaia di titoli tra indie e Tripla A, con incluso anche il servizio di cloud gaming. Grazie a questo servizio è possibile infatti giocare vecchie esclusive console o i titoli più recenti anche su PC non molto potenti. Tutto quel che vi serve è solo una buona connessione a internet.

Inoltre molti titoli del passato stanno tornando attraverso remastering e remake, dando la possibilità di poter giocare a famosissimi giochi del passato con una nuova veste grafica e un gameplay migliorato, perfetto sia per i nuovi giocatori che per i nostalgici.